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A lenda do deserto renasce: Mitsubishi revela segredos da restauração que reescreveu a história

Carros

O Mitsubishi Pajero de 1985 foi restaurado pela marca para preservar a configuração técnica que permitiu ao modelo conquistar sua primeira vitória geral no Rally Dakar. O veículo reflete a transição entre o utilitário de série e a máquina de competição, mantendo a estrutura próxima à de produção, mas com componentes internos reforçados para suportar três semanas de desgaste contínuo nas areias do Saara.

Mitsubishi Pajero Sport
Photo: Wikipedia by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Mitsubishi Pajero Sport

A ascensão no deserto

O Dakar surgiu em 1978 como um trajeto entre Paris e Dakar, atraindo desde motocicletas até caminhões de apoio. A Mitsubishi ingressou na prova em 1983. No primeiro ano, o Pajero venceu a categoria de veículos de série; em 1984, migrou para a classe modificada, terminando em terceiro lugar geral. Naquele ano, o topo do pódio ficou com o Porsche 911 (953), um protótipo tração integral usado como laboratório para o desenvolvimento do posterior 959.

A virada ocorreu em 1985. De 552 inscritos, menos de 30% completaram a prova. O francês Patrick Zanirelli levou o Pajero à primeira vitória geral da marca, seguido pelo britânico Andrew Cowan em segundo lugar.

Esse resultado moldou a trajetória do Pajero por décadas. O modelo acumulou 12 títulos no Dakar, incluindo a sequência de sete vitórias consecutivas entre 2001 e 2007, período que encerrou a era das corridas no continente africano. Ao longo desse tempo, a engenharia do carro evoluiu do SUV rodoviário para as versões homologadas Evolution e, finalmente, para protótipos de chassi tubular.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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