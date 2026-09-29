Bentley abandona meta de eletrificação total até 2030

A Bentley abandonou a meta de migrar totalmente para a propulsão elétrica até 2030. A decisão reflete a queda na demanda por veículos elétricos de luxo e a flexibilização das normas regulatórias, tornando o cronograma anterior inviável.
O CEO Frank-Stefan Walliser definiu que o planejamento linear de dez anos não é mais aplicável. A marca adota agora uma estratégia adaptável, onde a composição do portfólio varia conforme a conjuntura do mercado.
Na prática, a operação fabril será reestruturada para permitir a montagem de elétricos e híbridos plug-in em uma mesma linha. Para acelerar a resposta ao mercado, a Bentley reduziu o ciclo de desenvolvimento de novos modelos para 48 meses, com a meta de atingir 36 meses, alinhando-se aos padrões do Grupo Volkswagen.
O cronograma de lançamentos sofreu alterações diretas: a chegada do elétrico Torcal foi adiada em um ano e a marca desistiu de modelos baseados na plataforma PPE. Um novo veículo elétrico deve surgir apenas após 2030, provavelmente utilizando a arquitetura SSP da Volkswagen.
Simultaneamente, a Bentley retomou o desenvolvimento de modelos híbridos plug-in. No entanto, a versão híbrida do Torcal foi descartada, pois a arquitetura exclusiva do modelo impediria a viabilidade técnica e geraria concorrência interna com o Bentayga.
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