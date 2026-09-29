Revology Boss 302: performance de engenharia moderna em estrutura de réplica

A Revology não restaura clássicos; ela os reconstrói do zero. Enquanto o restomod tradicional parte de uma carroceria original, a empresa fabrica cada componente, inclusive a estrutura, para mimetizar a estética antiga com engenharia atual. O custo desse processo varia entre 300 mil e 400 mil dólares.

Photo: commons.wikimedia.org by Ermell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ford Mustang

A réplica do Boss 302 de 1970 utiliza o motor Coyote V8 de 5.0 litros, que entrega 460 cv e 420 Nm de torque. O conjunto padrão conta com transmissão automática de 10 marchas, mas a substituição pela manual Tremec T-56 de seis velocidades custa 4.500 dólares. Com um peso de 1.746 kg, o carro atinge 100 km/h em 3,9 segundos e completa o quarto de milha em 12,2 segundos a 190 km/h. O modelo original de 1970 levava 6,5 segundos para a primeira centena e quase 15 segundos no quarto de milha.

As relações da caixa manual permitem estender a aceleração: a segunda marcha chega a 137 km/h e a terceira alcança 193 km/h. O ruído interno é de 81 dB a 112 km/h, subindo para 99 dB sob aceleração máxima. A aderência é garantida por pneus Michelin Pilot Sport All Season 4 (275/40ZR-17), com estabilidade perceptível acima de 50 km/h.

O acerto da suspensão evita oscilações em irregularidades da pista e sustenta 0,92 g em curvas. A direção é pesada em manobras de estacionamento, tornando-se mais leve conforme a velocidade aumenta. O sistema de freios Wilwood, operando sem ABS, reduz a velocidade de 112 km/h para zero em 53 metros.

No interior, o painel em folheado de nogueira com controles deslizantes de clima convive com uma tela Pioneer com Android Auto e Apple CarPlay, oculta sob um painel retrátil. Os bancos mantêm o visual sem encostos de cabeça, mas incorporam espuma e apoios laterais modernos.

A montagem manual na Flórida apresenta inconsistências. No exemplar testado, a vedação do vidro da porta do motorista falhou, gerando um assobio a partir de 65 km/h.

Engenharia e Componentes

A substituição das molas folha por um eixo Ford de 8,8 polegadas com esquema de três braços, barra estabilizadora e braço de torção, complementados por coilovers. O cardan é de fibra de carbono. O motor e a suspensão dianteira — incluindo braços, coilovers, barra estabilizadora e caixa de direção — assentam sobre um subchassi de alumínio da Detroit Speed, fixado aos longarinas do chassi.