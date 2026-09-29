Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road

A Brabus 800 Cabrio transforma o Mercedes-Benz Classe G em um conversível com motor V8 de 4,0 litros biturbo. A substituição das turbinas elevou a potência para 800 cv e o torque para 1.000 Nm. Com a transmissão automática de nove marchas e tração integral, a versão base atinge 100 km/h em 4 segundos, com velocidade máxima limitada a 240 km/h.

Photo: YouTube by Руан Шнайдер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6

Escolha entre asfalto e lama

O comprador decide entre dois perfis de uso que alteram a dinâmica do veículo. O modelo padrão foca no ambiente urbano, com kit de carroceria alargado e rodas forjadas de 24 polegadas. Já a versão Brabus 800 XL prioriza o off-road pesado: a instalação de eixos portal e pneus específicos eleva a altura livre do solo para quase 48 cm. O ganho em capacidade fora de estrada reduz a performance na estrada; a aceleração de 0 a 100 km/h sobe para 4,6 segundos e as rodas passam para 22 polegadas.

Para remover o teto sem comprometer a rigidez estrutural do chassi, a Brabus utilizou reforços de aço de alta resistência. O sistema de cobertura, composto por 500 peças, opera em 20 segundos. A seção dianteira conta com um elemento transversal em carbono, enquanto a parte traseira termina em um arco de aço integrado ao corpo do carro. O vidro traseiro possui desembaçador elétrico.

O interior combina couro e carbono, incluindo aquecimento nos encostos de cabeça para a região do pescoço. A produção é limitada a 50 unidades de cada configuração. Na Alemanha, o preço inicial é de 761.500 euros.