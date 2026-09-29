Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Brabus 800 Cabrio: a potência do V8 entre o luxo urbano e a rigidez off-road

Carros

A Brabus 800 Cabrio transforma o Mercedes-Benz Classe G em um conversível com motor V8 de 4,0 litros biturbo. A substituição das turbinas elevou a potência para 800 cv e o torque para 1.000 Nm. Com a transmissão automática de nove marchas e tração integral, a versão base atinge 100 km/h em 4 segundos, com velocidade máxima limitada a 240 km/h.

Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6
Photo: YouTube by Руан Шнайдер, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6

Escolha entre asfalto e lama

O comprador decide entre dois perfis de uso que alteram a dinâmica do veículo. O modelo padrão foca no ambiente urbano, com kit de carroceria alargado e rodas forjadas de 24 polegadas. Já a versão Brabus 800 XL prioriza o off-road pesado: a instalação de eixos portal e pneus específicos eleva a altura livre do solo para quase 48 cm. O ganho em capacidade fora de estrada reduz a performance na estrada; a aceleração de 0 a 100 km/h sobe para 4,6 segundos e as rodas passam para 22 polegadas.

Para remover o teto sem comprometer a rigidez estrutural do chassi, a Brabus utilizou reforços de aço de alta resistência. O sistema de cobertura, composto por 500 peças, opera em 20 segundos. A seção dianteira conta com um elemento transversal em carbono, enquanto a parte traseira termina em um arco de aço integrado ao corpo do carro. O vidro traseiro possui desembaçador elétrico.

O interior combina couro e carbono, incluindo aquecimento nos encostos de cabeça para a região do pescoço. A produção é limitada a 50 unidades de cada configuração. Na Alemanha, o preço inicial é de 761.500 euros.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Jardinagem
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Barn Jacket: da funcionalidade do campo ao contraste urbano
Mulher
Barn Jacket: da funcionalidade do campo ao contraste urbano
Adriano Nuvunga critica reserva de projectos agrícolas para veteranos da libertação
Moçambique
Adriano Nuvunga critica reserva de projectos agrícolas para veteranos da libertação
Mais populares
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada

Evite manchas duras nos seus vidros de box e metais com truques de limpeza eficazes e evitar danos permanentes.

Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V
Não apenas petróleo: Cuba planeja expandir capacidade solar para mais de 1,5 GW Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura
Como fazer compoto de abóbora butternut com cítricos e especiarias
Torta de ricota: o controle térmico que diferencia a massa crocante da versão pesada
Torta de ricota: o controle térmico que diferencia a massa crocante da versão pesada
últimos materiais
Lagarde indica que salários estagnados podem moderar subida de taxas do BCE
O frio muda tudo: fragrâncias densas ganham corpo e projeção no outono
O fim do combustível como sentença de morte para satélites
Turismo nos Açores em risco: saída da Ryanair já reduziu passageiros e dormidas
Voltar a engordar não foi falta de força: a biologia guardou a memória
Vučić renuncia à presidência para disputar eleições sob dependência do gás russo
Espanha proíbe chinelos para motociclistas e veta patinetes em calçadas em novas regras
Camada branca no solo do vaso: a diferença entre fungos e acúmulo de sais
Spiced Cinnamon: a migração do marrom chocolate para a profundidade da canela
Tesla Roadster: Patente de aerofólio ativo com geometria variável
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.