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Tesla Roadster: Patente de aerofólio ativo com geometria variável

Carros

A Tesla apresenta a segunda geração do Roadster em 1º de outubro, no centro de testes da SpaceX, no Texas. Junto à data, surgiu a patente de um aerofólio ativo com geometria variável.

Tesla Roadster
Photo: Wikipedia by Smnt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Roadster

O componente integra-se à linha da carroceria quando recolhido. Em operação, a asa altera a inclinação do plano para alternar entre três funções: gerar força descendente para aumentar a aderência, ajustar o ângulo para reduzir o arrasto aerodinâmico ou retrair-se completamente ao corpo do veículo em caso de risco de colisão.

O controle do dispositivo não depende apenas da velocidade, como em spoilers convencionais. O sistema é integrado ao software de assistência ao condutor, que ajusta a posição da asa com base na trajetória prevista e em cálculos de risco de acidente.

Limites técnicos e prototipagem

Os desenhos da patente mostram o mecanismo em um cupê de duas portas, divergindo do conceito original de teto targa. Como o protótipo foi revelado há quase dez anos, a implementação desta peça na série final permanece incerta.

Documentos indicam que a Tesla foca em aerodinâmica clássica. Rumores sobre a adoção de micropropulsores a gás da SpaceX para estabilização não possuem evidências técnicas, contrastando com a aplicação de aceleradores de combustível sólido já feita pela marca chinesa Dreame em veículos de série.

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Author`s name Petr Ermilin
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