Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Tesla abre fábrica do Semi em Nevada, mas escala total só chega em 2027

Carros

A Tesla iniciou a operação de sua fábrica em Nevada dedicada à produção em massa do caminhão elétrico Semi. Após nove anos de protótipos e montagens manuais no Texas, o projeto migra para a escala industrial com a meta de fabricar 50 mil unidades por ano. O movimento ocorre enquanto transportadoras nos EUA buscam reduzir custos operacionais diante da escassez de motoristas e da alta nos preços do diesel.

Tesla Semi
Photo: commons.wikimedia.org by Korbitr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Tesla Semi

Escalonamento e capacidade produtiva

A unidade de Nevada é a primeira planta concebida exclusivamente para veículos pesados elétricos. Apesar da inauguração, a Tesla prevê um crescimento gradual: o ano de 2026 será dedicado ao ajuste de ritmo, com a meta de atingir a capacidade nominal de 1.000 caminhões por semana apenas em 2027.

O longo período de preparação serviu para aplicar feedbacks de testadores e corrigir falhas estruturais antes da comercialização global. Para o setor de transporte, a confiabilidade dos componentes é o fator determinante, já que a imobilização de um veículo comercial gera prejuízos imediatos ao operador.

Estrutura de custos e mercado

A demanda inicial já está materializada em pedidos: o consórcio ZET SCALE planeja adquirir 2.500 unidades, enquanto a Einride solicitou 500. Embora a Tesla não divulgue a tabela de preços, estimativas do setor apontam o valor de US$ 290 mil para a versão com autonomia de 800 quilômetros.

O custo de aquisição é superior aos modelos a diesel, mas a viabilidade financeira do Semi baseia-se na redução de gastos com energia e manutenção. A operação, porém, exige a adaptação da logística de abastecimento dos transportadores.

Infraestrutura e automação

Para viabilizar a operação, a Tesla está implantando a rede Megacharger, composta por estações de recarga de alta potência para baterias de grande porte. A assistência técnica será apoiada por equipes móveis de mecânicos para reparos em rodovias.

A aposta central para mitigar a falta de mão de obra no setor é o sistema de condução autônoma. A Tesla planeja finalizar os testes de automação do Semi até o início de 2027. A implementação da tecnologia em veículos de alta tonelagem requer níveis rígidos de segurança para evitar acidentes graves em rodovias.

Competição e expansão global

O Semi mira a redução de emissões em centros urbanos, mas encontrará resistência na Europa, onde Daimler e Volvo já operam com caminhões elétricos. Para competir nesses mercados, a Tesla precisará expandir sua rede de serviços para um nível comparável ao das estações Supercharger para veículos leves, evitando que falhas elétricas imobilizem a frota por longos períodos.

Parâmetro Especificação Tesla Semi
Autonomia máxima 800 km
Preço estimado US$ 290.000
Meta de produção (2027) 50.000 unidades/ano
Taxa de utilização (testes) 98%

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Carros
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Carros
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Mais populares
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual

Do craquelado feito à mão com pigmentos cromados à volta do formato quadrado curto, a precisão técnica redefine a nostalgia.

A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Confusão britânica sobre o Perimeter: o poder do sistema de defesa da Rússia Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
últimos materiais
Tesla abre fábrica do Semi em Nevada, mas escala total só chega em 2027
Camarões marinados em vodka: a essência do Bloody Mary em um petisco
Rússia ignora pressão dos EUA para manter suprimento energético à Índia
Nova espécie de dinossauro herbívoro com garras massivas é descoberta na China
5 áreas críticas da casa onde a limpeza comum falha e pode causar danos permanentes
Da sedução à composição: a lingerie como estrutura do visual urbano
Navio Carnival Celebration deixa porto de Half Moon Cay às pressas devido a ondulações
Ensino técnico dispara em 2026, São Petersburgo registra a maior aceleração de candidatos
Dieta cetogênica reverte pré-diabetes em 50% dos casos com obesidade e gordura no fígado
Manchas nos vidros de box: como evitar a corrosão com limpeza apropriada
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.