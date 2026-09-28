Tesla abre fábrica do Semi em Nevada, mas escala total só chega em 2027

A Tesla iniciou a operação de sua fábrica em Nevada dedicada à produção em massa do caminhão elétrico Semi. Após nove anos de protótipos e montagens manuais no Texas, o projeto migra para a escala industrial com a meta de fabricar 50 mil unidades por ano. O movimento ocorre enquanto transportadoras nos EUA buscam reduzir custos operacionais diante da escassez de motoristas e da alta nos preços do diesel.

Photo: commons.wikimedia.org by Korbitr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Tesla Semi

Escalonamento e capacidade produtiva

A unidade de Nevada é a primeira planta concebida exclusivamente para veículos pesados elétricos. Apesar da inauguração, a Tesla prevê um crescimento gradual: o ano de 2026 será dedicado ao ajuste de ritmo, com a meta de atingir a capacidade nominal de 1.000 caminhões por semana apenas em 2027.

O longo período de preparação serviu para aplicar feedbacks de testadores e corrigir falhas estruturais antes da comercialização global. Para o setor de transporte, a confiabilidade dos componentes é o fator determinante, já que a imobilização de um veículo comercial gera prejuízos imediatos ao operador.

Estrutura de custos e mercado

A demanda inicial já está materializada em pedidos: o consórcio ZET SCALE planeja adquirir 2.500 unidades, enquanto a Einride solicitou 500. Embora a Tesla não divulgue a tabela de preços, estimativas do setor apontam o valor de US$ 290 mil para a versão com autonomia de 800 quilômetros.

O custo de aquisição é superior aos modelos a diesel, mas a viabilidade financeira do Semi baseia-se na redução de gastos com energia e manutenção. A operação, porém, exige a adaptação da logística de abastecimento dos transportadores.

Infraestrutura e automação

Para viabilizar a operação, a Tesla está implantando a rede Megacharger, composta por estações de recarga de alta potência para baterias de grande porte. A assistência técnica será apoiada por equipes móveis de mecânicos para reparos em rodovias.

A aposta central para mitigar a falta de mão de obra no setor é o sistema de condução autônoma. A Tesla planeja finalizar os testes de automação do Semi até o início de 2027. A implementação da tecnologia em veículos de alta tonelagem requer níveis rígidos de segurança para evitar acidentes graves em rodovias.

Competição e expansão global

O Semi mira a redução de emissões em centros urbanos, mas encontrará resistência na Europa, onde Daimler e Volvo já operam com caminhões elétricos. Para competir nesses mercados, a Tesla precisará expandir sua rede de serviços para um nível comparável ao das estações Supercharger para veículos leves, evitando que falhas elétricas imobilizem a frota por longos períodos.

Parâmetro Especificação Tesla Semi Autonomia máxima 800 km Preço estimado US$ 290.000 Meta de produção (2027) 50.000 unidades/ano Taxa de utilização (testes) 98%