Sistema de ejeção de baterias: a patente da Stellantis contra a fuga térmica

A Stellantis patenteou um sistema de ejeção de emergência para baterias de veículos elétricos. O mecanismo atua contra o risco de fuga térmica, processo em que o superaquecimento de uma célula inicia uma reação em cadeia, disparando um incêndio difícil de extinguir.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Механик осматривает поврежденный терминал аккумулятора в мастерской

O funcionamento segue a lógica de uma catapulta: ao acionar um botão ou alavanca, o controlador corta os circuitos de alta tensão e desconecta a bateria do chassi. O projeto prevê diferentes métodos de separação, como o uso de quadros deslizantes ou fixadores pirotécnicos, que se rompem via carga direcionada.

Para evitar que o motorista fique retido ao lado do módulo em chamas, o sistema inclui uma fonte de energia reserva. Após a ejeção do bloco principal, o veículo opera com uma bateria de baixa tensão, com carga suficiente para afastar o carro do módulo descartado.

Limites de aplicação

A viabilidade da tecnologia em série enfrenta a barreira da segurança viária, pois o descarte de um bloco superaquecido em plena via pode gerar novos acidentes para terceiros.

O registro da patente não confirma a implementação nos modelos Dodge, Jeep ou Chrysler, mas define um método físico para isolar a fonte de fogo do habitáculo em falhas críticas de células de íons de lítio.