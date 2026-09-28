Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
A proporção exata entre leite e ovos para a estrutura ideal do suflê
PCP exige que passe de 20 euros seja alargado aos passes Navegante e Andante
Um quarto dos ex-jogadores da NFL mortos entre 2016 e 2021 tinham Encefalopatia Traumática Crônica
Cabelo oleoso: como o gel e a tração transformam a falta de volume em visual polido
Adubação de outono: a função do fósforo e potássio na dormência de perenes
Flávio Bolsonaro surpreende aliados: equipe abandona exigência e entra no debate da Globo
A escolha entre pug e buldogue francês: a verdade oculta sobre a saúde deles
O detalhe técnico no elíptico que define se você continuará treinando ou desistirá
Milhões em contratos: Eni transforma a economia moçambicana com investimentos

Sistema de ejeção de baterias: a patente da Stellantis contra a fuga térmica

Carros

A Stellantis patenteou um sistema de ejeção de emergência para baterias de veículos elétricos. O mecanismo atua contra o risco de fuga térmica, processo em que o superaquecimento de uma célula inicia uma reação em cadeia, disparando um incêndio difícil de extinguir.

Механик осматривает поврежденный терминал аккумулятора в мастерской
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Механик осматривает поврежденный терминал аккумулятора в мастерской

O funcionamento segue a lógica de uma catapulta: ao acionar um botão ou alavanca, o controlador corta os circuitos de alta tensão e desconecta a bateria do chassi. O projeto prevê diferentes métodos de separação, como o uso de quadros deslizantes ou fixadores pirotécnicos, que se rompem via carga direcionada.

Para evitar que o motorista fique retido ao lado do módulo em chamas, o sistema inclui uma fonte de energia reserva. Após a ejeção do bloco principal, o veículo opera com uma bateria de baixa tensão, com carga suficiente para afastar o carro do módulo descartado.

Limites de aplicação

A viabilidade da tecnologia em série enfrenta a barreira da segurança viária, pois o descarte de um bloco superaquecido em plena via pode gerar novos acidentes para terceiros.

O registro da patente não confirma a implementação nos modelos Dodge, Jeep ou Chrysler, mas define um método físico para isolar a fonte de fogo do habitáculo em falhas críticas de células de íons de lítio.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Jardinagem
Alissosum: a escolha da variedade e a drenagem do solo definem a floração
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Mulher
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Carros
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
Mais populares
A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual

Do craquelado feito à mão com pigmentos cromados à volta do formato quadrado curto, a precisão técnica redefine a nostalgia.

A estética dos anos 90 e 2000 retorna às unhas, mas troca a automação química pelo controle manual
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Abrigo multifuncional para gatos une design de móveis de jardim e refúgio animal
Botas de amarrar retornam no outono 2026: a troca do oversize por linhas arquitetônicas
Blush em pó volta a liderar pela previsibilidade que cremes não entregam
Confusão britânica sobre o Perimeter: o poder do sistema de defesa da Rússia Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027
Garrafas PET viram painéis para estufas rurais e substituem filmes plásticos
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
últimos materiais
Um quarto dos ex-jogadores da NFL mortos entre 2016 e 2021 tinham Encefalopatia Traumática Crônica
Cabelo oleoso: como o gel e a tração transformam a falta de volume em visual polido
Adubação de outono: a função do fósforo e potássio na dormência de perenes
Flávio Bolsonaro surpreende aliados: equipe abandona exigência e entra no debate da Globo
A escolha entre pug e buldogue francês: a verdade oculta sobre a saúde deles
O detalhe técnico no elíptico que define se você continuará treinando ou desistirá
Milhões em contratos: Eni transforma a economia moçambicana com investimentos
Como fazer compoto de abóbora butternut com cítricos e especiarias
Do tweed ao tricô: como o guarda-roupa intelectual britânico trocou o uniforme pela textura
BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.