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BYD Seagull: O salto para o segmento A0 e o novo equilíbrio de espaço

Carros

O BYD Seagull deixou de ser um carro de microclasse para entrar no segmento A0. O salto dimensional é evidente: o comprimento subiu de 3.780 mm para 4.205 mm, a largura chegou a 1.810 mm e a altura a 1.570 mm. Com a distância entre eixos agora em 2.650 mm — 150 mm a mais que a versão anterior -, o modelo se aproxima das dimensões do BYD Dolphin.

BYD Seagull
Photo: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BYD Seagull

O ganho de espaço alterou a configuração interna. Onde antes havia quatro lugares, agora cabem cinco, com mais folga para quem viaja no banco traseiro. No painel, a BYD removeu o quadro de instrumentos tradicional; todas as funções e indicadores foram concentradas na tela central sensível ao toque. O túnel central acomoda carregador sem fio, porta-copos e compartimento para objetos.

Mudança técnica e desempenho

A engenharia alterou a tração, que agora é enviada para o eixo traseiro. A mudança mexe na distribuição de peso e no comportamento dinâmico, além de abrir espaço para ampliar o porta-malas dianteiro.

O motor elétrico entrega agora 127 cv, um acréscimo de 54 cv em relação ao modelo anterior. A autonomia varia entre 320 km e 420 km, dependendo da bateria escolhida.

No teto, a instalação de um sensor LiDAR indica a chegada de sistemas de condução autônoma, focados em estacionamento automático e navegação urbana. Os preços ainda não foram divulgados, mas a proximidade de оснащение com outros modelos da marca sugere que o custo não terá saltos bruscos. As vendas devem começar em outubro.

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Author`s name Petr Ermilin
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