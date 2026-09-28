Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V

A Honda planeja lançar a sexta geração do CR-V no início de 2027 com a quinta geração de seu sistema híbrido. O conjunto combina um motor turbo com dois motores elétricos, focando na redução de custos de fabricação e no consumo de combustível.
O sistema utiliza um motor a combustão de 2,0 litros e quatro cilindros com injeção direta, operando em conjunto com dois motores elétricos. A engenharia da Honda projetou a nova unidade para reduzir o custo de produção em 30%. Na prática, essa queda no custo industrial permite que a marca tente estabilizar o preço final para o consumidor diante da concorrência de crossovers eletrificados chineses.
A Honda introduz uma nova plataforma para seus modelos de médio porte, utilizando materiais mais leves e nova disposição de componentes para eliminar 90 kg do peso total. Menos massa reduz a carga sobre os pneus e buchas da suspensão, além de mitigar o desgaste prematuro dos componentes de transmissão, que sofrem maior pressão devido ao torque imediato dos motores elétricos.
Para alterar a linearidade sonora dos híbridos, a Honda implementou o S+ Shift, um sistema que simula trocas de marchas escalonadas durante acelerações fortes. A estabilidade é controlada pelo Motion Management, que utiliza um sensor inercial de seis eixos. O módulo monitora a inclinação e a força lateral do veículo em tempo real, redistribuindo o torque e aplicando frenagens pontuais nas rodas para evitar a subesterço e manter a trajetória em curvas.
|Parâmetro
|Nova Geração (2027)
|Trem de força
|2.0 Turbo + 2 motores elétricos (5ª geração)
|Consumo de combustível
|Redução superior a 10%
|Massa do chassi
|-90 kg
|Controle de estabilidade
|Módulo inercial de 6 eixos (Motion Management)
A produção começa em fevereiro de 2027, iniciando-se na planta do Canadá, seguida pelas unidades dos Estados Unidos. A eficiência energética do novo sistema híbrido deve baixar o consumo em, no mínimo, 10% em relação ao modelo atual. A plataforma e o conjunto híbrido de quinta geração serão posteriormente integrados aos modelos Civic e Accord.
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