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Redução de peso em 90 kg: Honda inova na arquitetura do CR-V

Carros

A Honda planeja lançar a sexta geração do CR-V no início de 2027 com a quinta geração de seu sistema híbrido. O conjunto combina um motor turbo com dois motores elétricos, focando na redução de custos de fabricação e no consumo de combustível.

Honda CR-V на заснеженной дороге в Исландии
Photo: https://unsplash.com by Tabea Schimpf is licensed under Free
Honda CR-V на заснеженной дороге в Исландии

Mecânica e redução de custos

O sistema utiliza um motor a combustão de 2,0 litros e quatro cilindros com injeção direta, operando em conjunto com dois motores elétricos. A engenharia da Honda projetou a nova unidade para reduzir o custo de produção em 30%. Na prática, essa queda no custo industrial permite que a marca tente estabilizar o preço final para o consumidor diante da concorrência de crossovers eletrificados chineses.

Arquitetura e massa

A Honda introduz uma nova plataforma para seus modelos de médio porte, utilizando materiais mais leves e nova disposição de componentes para eliminar 90 kg do peso total. Menos massa reduz a carga sobre os pneus e buchas da suspensão, além de mitigar o desgaste prematuro dos componentes de transmissão, que sofrem maior pressão devido ao torque imediato dos motores elétricos.

Gestão de torque e dinâmica

Para alterar a linearidade sonora dos híbridos, a Honda implementou o S+ Shift, um sistema que simula trocas de marchas escalonadas durante acelerações fortes. A estabilidade é controlada pelo Motion Management, que utiliza um sensor inercial de seis eixos. O módulo monitora a inclinação e a força lateral do veículo em tempo real, redistribuindo o torque e aplicando frenagens pontuais nas rodas para evitar a subesterço e manter a trajetória em curvas.

Parâmetro Nova Geração (2027)
Trem de força 2.0 Turbo + 2 motores elétricos (5ª geração)
Consumo de combustível Redução superior a 10%
Massa do chassi -90 kg
Controle de estabilidade Módulo inercial de 6 eixos (Motion Management)

Detalhes de lançamento

A produção começa em fevereiro de 2027, iniciando-se na planta do Canadá, seguida pelas unidades dos Estados Unidos. A eficiência energética do novo sistema híbrido deve baixar o consumo em, no mínimo, 10% em relação ao modelo atual. A plataforma e o conjunto híbrido de quinta geração serão posteriormente integrados aos modelos Civic e Accord.

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