A Estratégia de Motores da Mazda e o Novo Skyactiv-Z

A Mazda ignora o cronograma linear de eletrificação adotado por boa parte da indústria. Enquanto concorrentes fixam datas para a extinção dos motores de combustão interna, a marca japonesa mantém o desenvolvimento de agregados a gasolina e diesel, diversificando a oferta conforme a região.

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A estratégia baseia-se na disparidade de adoção dos veículos elétricos: Estados Unidos e Japão avançam mais lentamente que a Europa. Moritz Oswald, gerente de planejamento de produtos da Mazda Europe, define a abordagem como a entrega do motor adequado para cada perfil de cliente, evitando a dependência de uma única tecnologia. O movimento converge com a postura atual de Toyota e BMW.

O motor Skyactiv-Z

O pilar técnico desse planejamento é o Skyactiv-Z, um motor aspirado de quatro cilindros e 2,5 litros. O agregado chega ao mercado no final de 2027, integrado ao crossover CX-5, onde operará junto ao primeiro sistema híbrido desenvolvido internamente pela companhia.

A engenharia foca no aumento da eficiência térmica e na ampliação da faixa de trabalho do motor em relação aos modelos Skyactiv-G e Skyactiv-X. O objetivo é atender às normas de emissões sem reduzir a potência. A Mazda planeja transpor as soluções do Skyactiv-Z para motores de seis cilindros em linha e para as unidades rotativas.

Para a fatia de mercado elétrico, a marca utiliza plataformas já existentes via joint venture Changan Mazda, na China. Os modelos 6e e CX-6e permitem a presença no segmento de EVs sem desviar o investimento principal do aprimoramento dos motores a combustão e híbridos.