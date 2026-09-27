Defender britânico surpreende: V8 de 5 litros redefine o clássico off-road

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Carros

Proprietários de Defender 90 e 110 podem trocar o motor Puma por um V8 aspirado de 5.0 litros via Land Rover Classic. O novo conjunto entrega 405 cv e 515 Nm de torque, acoplados a uma transmissão automática ZF de oito marchas. O aumento de potência exige a atualização do chassi para suportar o peso e a força extra.

Land Rover Defender
Photo: commons.wikimedia.org by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Land Rover Defender

O pacote inclui a substituição dos freios originais por um sistema Alcon com pinças de quatro pistões, utilizando discos de 335 mm na frente e 300 mm atrás. A suspensão é recalibrada com amortecedores Bilstein e molas Eibach. No acabamento, o comprador escolhe entre rodas de aço de 16 polegadas ou ligas leves de 18, além de um novo túnel de transmissão e emblemas Works V8.

Compatibilidade e Custos de Instalação

A atualização de freios e suspensão atende modelos de 2007 a 2016. Já o swap do motor V8 é restrito aos Defender L316 fabricados entre 2012 e 2016; versões anteriores ficam limitadas apenas ao pacote de chassi.

Existem dois caminhos para a modificação: a compra de peças via Land Rover Classic Parts para instalação independente ou em oficinas autorizadas, ou a execução completa nos centros Classic Works, no Reino Unido e na Alemanha. A segunda opção formaliza a alteração no histórico do veículo, fator que impacta a valorização na revenda e as apólices de seguro.

O orçamento final não é fixo. O custo e a viabilidade da instalação dependem da análise técnica do estado do carro, realizada por especialistas da marca.

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