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Matrículas de veículos elétricos nos EUA caem 31% em julho enquanto híbridos crescem 86%

Carros

As matrículas de veículos elétricos (EV) nos Estados Unidos caíram 31% em julho, totalizando 85.714 unidades. A fatia do segmento no mercado recuou para 6,2%, contra 8,9% no mesmo mês do ano anterior. No sentido oposto, as vendas de híbridos subiram 86%, sinalizando a migração da demanda.

Tesla Model 3
Photo: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model 3

A queda reflete o efeito do fim dos créditos fiscais federais para a compra de carros zero emissão, que expiraram em 30 de setembro de 2025. O movimento de antecipação de compras para aproveitar o benefício gerou um vácuo nas vendas subsequentes. Juros elevados e a concentração da oferta em modelos a bateria de alto custo e grande porte agravam o cenário.

Estrutura de Mercado e Portfólio

A Tesla mantém volumes estáveis, mas marcas com portfólio restrito a elétricos registram perdas acentuadas. A Toyota expandiu sua presença através dos modelos RAV4, Corolla, Prius e Camry, elevando a participação de híbridos nas vendas de veículos de passeio para a faixa de 10% a 15%.

A mudança no consumo forçou a revisão de planos industriais. A Ford alterou a estratégia do picape F-150 Lightning: o veículo deixará de ser puramente elétrico para se tornar um EV de longo alcance (extended-range EV). O ajuste responde à resistência do consumidor em depender exclusivamente da infraestrutura de recarga pública.

No varejo, concessionárias relatam alta rotatividade de híbridos e escassez de estoque. Enquanto parte das montadoras congela cronogramas de eletrificação, as fabricantes de híbridos ampliam as entregas para suprir a busca por modelos com abastecimento convencional.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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