Estradas da Polônia testemunham: Audi E-Tron redefine marca de alcance em carro de série

O Audi A6 Sportback E-Tron percorreu 1.338 quilômetros com uma única carga, marca que entra para o livro Guinness como o recorde mundial para carros elétricos de série. A condução ficou a cargo do piloto de rali polonês Miko Marczyk, conhecido por ter registrado a maior economia de combustível em um Skoda Superb a diesel, com 2.831 km por tanque.

Photo: commons.wikimedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi A6 Avant e-tron

O trajeto ocorreu em estradas públicas da Polônia, ligando Cracóvia e Varsóvia ao Mar Báltico. A viagem durou mais de 45 horas. O veículo superou em 72% a autonomia de 777 km homologada pelo ciclo WLTP. O consumo médio caiu para 7,09 kWh/100 km, valor quase metade do índice combinado oficial do modelo.

Aerodinâmica e gestão de energia

O resultado combina a estrutura do carro com a técnica de hypermiling. O A6 Sportback E-Tron apresenta o menor coeficiente de arrasto da história da Audi, fixado em 0,21. O conjunto é alimentado por uma bateria de 94,9 kWh e utiliza um sistema de recuperação de energia de até 220 kW, que devolve carga à bateria durante as frenagens.

Marczyk aplicou controle rigoroso de aceleração, análise de fluxo de tráfego e ajuste preciso da pressão dos pneus. Durante o percurso, a temperatura do ar variou entre 7°C e 15°C.

Existe uma distinção técnica entre veículos de série e protótipos. O recorde absoluto de distância pertence ao muc022, da equipe alemã TUfast Eco Team, com 2.573 km. No entanto, para um carro disponível para venda, o desempenho do Audi delimita a eficiência máxima possível com componentes de produção industrial.