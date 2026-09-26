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Renault 8 Gordini Concept: a transição do coupé clássico para a propulsão elétrica

Carros

O Renault 8 Gordini Concept nasce como um exercício de design da Renault, materializando a transição de um coupé esportivo clássico para a propulsão elétrica. O projeto surgiu de uma competição interna que gerou mais de 300 esboços, culminando em dois conceitos selecionados e validados através de modelos em escala 2:5.

Renault
Photo: commons.wikimedia.org by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault

A silhueta é definida por proporções compactas: 4,12 metros de comprimento, 1,88 metros de largura e uma altura reduzida de 1,27 metro. O perfil agressivo é acentuado pelo uso de rodas de diâmetros distintos, com aros de 19 polegadas na dianteira e 20 polegadas na traseira. Sob a carroceria, o motor a combustão original foi substituído por um propulsor elétrico de 270 cv, mantendo a tração traseira como preservação da arquitetura técnica do R8.

A identidade visual resgata o código Gordini através da pintura Bleu de France e das faixas brancas duplas. Essas linhas conectam-se à grade na base do para-brisa e à grafia das lanternas traseiras, estendendo-se ao interior no topo do painel, onde invertem as cores para branco e azul. O vinco lateral, marca registrada do R8, assume função aerodinâmica, direcionando o fluxo de ar para a entrada de ventilação.

Engenharia de Detalhes e Interior

No habitáculo, a Renault optou por afastar-se da tendência de telas dominantes. O painel, construído em alumínio escovado, abriga pequenos displays digitais circulares. A composição interna combina Alcantara e veludo azul nos bancos concha, complementada por um botão vermelho de cronômetro no console. Detalhes externos, como os retrovisores em formato de concha e a ótica dianteira que remete aos seis faróis dos carros de rali, reforçam a procedência do modelo.

Produzido como exemplar único, o Renault 8 Gordini não possui planos para produção em série. O carro serve como estudo de transformação de um objeto histórico em formas contemporâneas e será exibido no Salão do Automóvel de Paris em 2026.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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