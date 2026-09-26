Bentley Torcal: a arquitetura de 800V e a nova estratégia de eletrificação

A Bentley revisou a estratégia de eletrificação total prevista para o fim da década. A marca manterá a produção de motores a combustão e híbridos enquanto houver viabilidade técnica e econômica. Como parte desse novo direcionamento, a empresa apresentou o Torcal, seu primeiro SUV elétrico de série, posicionado como o modelo de entrada da gama com preços a partir de 200 mil dólares.

Photo: Wikipedia by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Bentley Bentayga

O Torcal utiliza a arquitetura do Porsche Cayenne Electric. A distância entre eixos é de 3023 mm, enquanto o comprimento total de 4984 mm reduz as dimensões em relação ao Bentayga, alterando o raio de giro e a manobrabilidade do veículo.

O sistema energético opera sob tensão de 800 volts, com bateria de 113 kWh (108 kWh de capacidade útil). A arquitetura suporta recarga de até 400 kW, elevando a carga de 10% a 80% em 16 minutos. A autonomia medida no ciclo europeu é de 605 km, valor que cai para 480 km sob os padrões EPA.

Motorização e Dinâmica

O conjunto é composto por dois motores elétricos, um em cada eixo, divididos em duas configurações de potência:

Torcal: 809 cv e 1187 Nm de torque, aceleração de 0 a 100 km/h em 3,4 s e velocidade máxima de 250 km/h.

809 cv e 1187 Nm de torque, aceleração de 0 a 100 km/h em 3,4 s e velocidade máxima de 250 km/h. Torcal S: 875 cv e 1347 Nm (via launch control), aceleração de 0 a 100 km/h em 2,9 s e velocidade máxima de 260 km/h.

Para gerenciar a massa de 2790 kg — 270 kg a mais que o Continental GT Speed -, a Bentley integrou o sistema hidráulico Active Ride. O mecanismo substitui as barras estabilizadoras físicas para anular a inclinação da carroceria em curvas, priorizando a estabilidade linear. A direção nas quatro rodas é item de série.

Interface e Acústica

O painel substitui os controles metálicos de ventilação por uma tela sensorial curva central. O cluster de instrumentos é digital, com um velocímetro que simula a refração de luz através de vidro cristalino.

A ausência de ruído do motor foi suprida por sons sintéticos: o ritmo de um motor V8 recriado por um baterista, o som de um martelo de couro para as setas e o tilintar de uma taça de vinho para a ativação do assistente digital.

O lançamento do Torcal está previsto para 2027. Segundo o CEO Frank-Steffen Walliser, o ajuste no cronograma permitiu que a marca aguardasse a maturação do mercado e utilizasse o preço reduzido para ampliar a base de clientes da marca.