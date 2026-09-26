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Chevrolet Silverado Black Widow SR: A conveniência do pacote pronto contra o custo de customização

Carros

A Fox Factory, tradicional em suspensões para off-road, adaptou sua engenharia para o asfalto com o Lowered Chevrolet Silverado Black Widow SR. O projeto transforma a picape de trabalho em um street-roder, reduzindo a altura do chassi em três polegadas.

Chevrolet Silverado
Photo: commons.wikimedia.org by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chevrolet Silverado

Para compensar a mudança de centro de gravidade e garantir estabilidade, o conjunto utiliza rodas de 22 polegadas com pneus série 305. A motorização de entrada é o V8 de 5,3 litros e 355 cv, mas a versão de performance sobe para um 6,2 litros supercharged, que entrega 675 cv e 884 Nm de torque. Para evitar a instabilidade do eixo traseiro em acelerações fortes, a Fox reforçou componentes estruturais da suspensão.

O pacote visual inclui alargadores de para-lamas, grade frontal customizada e sistema de exaustão cat-back. No interior, o acabamento em couro apresenta costuras em diamante e a marca do Black Widow.

Carga e Custos

Apesar da redução na altura, a capacidade de carga útil permanece em 870 kg e a tração para reboque chega a 6.032 kg, mantendo a viabilidade de transportar veículos de pista, como dragsters.

O investimento inicial é de US$ 84.685. O modelo com supercharger ultrapassa os US$ 101.000. O custo final sobe conforme a escolha de opcionais: freios Brembo (US$ 4.895), cobertura de caçamba (US$ 2.895) ou pintura premium (a partir de US$ 9.000).

A escolha do proprietário aqui reside na troca entre o custo elevado e a conveniência da montagem. Em vez de montar o projeto por conta própria, o comprador adquire um pacote fechado com garantia de três anos ou 36.000 milhas, com a vantagem de manutenção na rede de concessionárias Chevrolet.

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Author`s name Petr Ermilin
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