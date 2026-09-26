Ruído metálico e perda de performance em motores diesel: sinais de combustível inadequado

O ruído metálico ou um estalo seco no motor diesel indica que a combustão ocorre de forma brusca. Esse sintoma surge quando o índice de cetano cai abaixo de 40, prolongando o tempo de ignição. O resultado é um pico súbito de pressão no cilindro, capaz de rachar o topo do pistão, romper anéis ou quebrar as pontes entre eles.

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A perda de performance segue a alteração sonora. Combustível inadequado gera depósitos de carbono nos bicos injetores, deformando o jato de pulverização. O motor perde força e a resposta ao acelerador torna-se lenta. Simultaneamente, a fuligem se acumula nas palhetas da turbina, comprometendo o balanceamento do eixo e desgastando prematuramente o rolamento do turbocompressor.

Outros sinais de contaminação ou baixa qualidade do diesel:

Partida prolongada, excedendo 5 segundos.

Oscilação na marcha lenta.

Aumento do consumo entre 15% e 25% após os primeiros quilômetros.

Danos estruturais e prevenção

O baixo índice de cetano obstrui a válvula EGR e o filtro de partículas (DPF). Se houver água no combustível, ocorre corrosão pontual nos pares de plunjer da bomba de alta pressão e nos injetores. Partículas sólidas agem como abrasivos, desgastando as sedes dos bicos e ampliando as folgas internas da bomba.

Diante desses sintomas, desligar o motor é a única medida segura. Tentar consumir o combustível restante ou adicionar aditivos com o motor ligado pode agravar a falha. O transporte via guincho até a oficina evita a substituição de componentes caros.

A prevenção depende da análise do certificado de qualidade no posto. Pela norma GOST 32511-2013, o diesel é classificado pelo teor de enxofre:

K3: até 350 mg/kg;

K4: até 50 mg/kg;

K5: até 10 mg/kg.

A marcação do combustível de alta pureza é DT-E-K5, conforme a norma GOST 32511-2013.