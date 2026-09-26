Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Por que usar ácido cítrico em vez de vinagre para limpar chaleiras elétricas
Presidente de Madagascar exige assentos permanentes e poder de veto para a África na ONU
Destinos famosos na Ásia escondem armadilhas mortais para turistas
Crisântemo de outono: a importância da hidratação do torrão contra a seca fisiológica
Charlotte de Maçã: a proporção exata entre fruta e massa para evitar o biscoito seco
Kostroma estende isenção fiscal para transportadoras que migram para veículos a gás até 2030
Pasta de Pera: a densidade do cozimento lento e o equilíbrio aromático
Gene MAL é identificado como responsável por antígeno raro que causa reações em transfusões
Plantas incompatíveis: a influência da vizinhança no declínio do jardim

Ruído metálico e perda de performance em motores diesel: sinais de combustível inadequado

Carros

O ruído metálico ou um estalo seco no motor diesel indica que a combustão ocorre de forma brusca. Esse sintoma surge quando o índice de cetano cai abaixo de 40, prolongando o tempo de ignição. O resultado é um pico súbito de pressão no cilindro, capaz de rachar o topo do pistão, romper anéis ou quebrar as pontes entre eles.

Приборная панель: горит индикатор "Check Engine" (жёлтый цвет)
Photo: https://unsplash.com by min yong Um is licensed under Free
Приборная панель: горит индикатор "Check Engine" (жёлтый цвет)

A perda de performance segue a alteração sonora. Combustível inadequado gera depósitos de carbono nos bicos injetores, deformando o jato de pulverização. O motor perde força e a resposta ao acelerador torna-se lenta. Simultaneamente, a fuligem se acumula nas palhetas da turbina, comprometendo o balanceamento do eixo e desgastando prematuramente o rolamento do turbocompressor.

Outros sinais de contaminação ou baixa qualidade do diesel:

  • Partida prolongada, excedendo 5 segundos.
  • Oscilação na marcha lenta.
  • Aumento do consumo entre 15% e 25% após os primeiros quilômetros.

Danos estruturais e prevenção

O baixo índice de cetano obstrui a válvula EGR e o filtro de partículas (DPF). Se houver água no combustível, ocorre corrosão pontual nos pares de plunjer da bomba de alta pressão e nos injetores. Partículas sólidas agem como abrasivos, desgastando as sedes dos bicos e ampliando as folgas internas da bomba.

Diante desses sintomas, desligar o motor é a única medida segura. Tentar consumir o combustível restante ou adicionar aditivos com o motor ligado pode agravar a falha. O transporte via guincho até a oficina evita a substituição de componentes caros.

A prevenção depende da análise do certificado de qualidade no posto. Pela norma GOST 32511-2013, o diesel é classificado pelo teor de enxofre:

  • K3: até 350 mg/kg;
  • K4: até 50 mg/kg;
  • K5: até 10 mg/kg.

A marcação do combustível de alta pureza é DT-E-K5, conforme a norma GOST 32511-2013.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Arroz com legumes: como cozinhar a abobrinha para ela não desmanchar
Receitas e Culinária
Arroz com legumes: como cozinhar a abobrinha para ela não desmanchar
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Mulher
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
Ciência
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
Mais populares
Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial

Da verticalidade das correntes ao brilho da pérola em jeans e tricôs: a influência do material e do diâmetro na percepção do pescoço e da mandíbula.

Brincos e a geometria do rosto: como a escolha da peça altera a silhueta facial
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
Rochas magmáticas em Jezero revelam três fases de interação com a água em Marte
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
últimos materiais
Destinos famosos na Ásia escondem armadilhas mortais para turistas
Crisântemo de outono: a importância da hidratação do torrão contra a seca fisiológica
Charlotte de Maçã: a proporção exata entre fruta e massa para evitar o biscoito seco
Kostroma estende isenção fiscal para transportadoras que migram para veículos a gás até 2030
Ruído metálico e perda de performance em motores diesel: sinais de combustível inadequado
Pasta de Pera: a densidade do cozimento lento e o equilíbrio aromático
Gene MAL é identificado como responsável por antígeno raro que causa reações em transfusões
Plantas incompatíveis: a influência da vizinhança no declínio do jardim
Por que substituir o amaciante sintético por vinagre branco nas roupas
Como a raiz de malva atua no alívio de irritações respiratórias e digestivas em cães
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.