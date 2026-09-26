Nissan Z Kaze: O resgate da cultura de customização dos anos 90

O Nissan Z Kaze surgiu no ZCon, em Phoenix, como um exercício de design interno da marca para resgatar a cultura de customização dos anos 90. O projeto se ancora na herança do 300ZX, trazendo de volta o teto T-top com seções removíveis — detalhe que define o nome do conceito, Kaze (vento).

Photo: commons.wikimedia.org by Kazyakuruma, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Nissan Z Nismo

Linha de design e herança NISMO

A carroceria veste a cor Pacific Teal, evocando a paleta cromática da época. A composição visual segue a linhagem da divisão esportiva com capô, alargadores de para-lama e saias laterais em fibra de carbono. No conjunto rodante, as rodas Nismo LMGT2 de 18 polegadas foram restauradas ao padrão de fábrica, mantendo as larguras de 10 polegadas na frente e 11 polegadas na traseira.

Interior e ajustes mecânicos

O habitáculo preserva a configuração original, mas substitui os materiais por couro branco e detalhes em carbono. O sistema de áudio foi atualizado com alto-falantes Bose Personal Plus integrados aos encostos de cabeça.

A engenharia do motor V6 3.0 biturbo, que em sua configuração de série entrega 420 cv e 523 Nm, contou com a parceria da GReddy. O setup inclui um sistema de exaustão Supreme SP, intercooler frontal ar-ar e filtros Airin. A Nissan não divulgou a nova cifra de potência após as modificações.

O Z Kaze permanece em exibição no ZCon até 26 de setembro e segue para o Japanese Classic Car Show, em Long Beach, no dia 3 de outubro.