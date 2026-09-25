Bentley Torcal e a aposta no design físico contra a digitalização

A Bentley decidiu excluir a tela para o passageiro dianteiro do Torcal, seu futuro modelo elétrico. A escolha ignora a tendência de digitalização total do painel adotada por modelos como o Porsche Taycan, a série 7 da BMW e o sistema Hyperscreen da Mercedes-Benz.

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A função sobre a imagem

Martin Page, diretor de linha de produtos da marca em Crewe, define a tecnologia como um meio para gerar valor, e não como um elemento que domine a experiência a bordo. Durante o desenvolvimento do Torcal, a implementação de um monitor adicional foi debatida, mas descartada por ser considerada uma solução para um problema inexistente. Para Page, telas de passageiro só terão sentido prático com a chegada da condução autônoma plena.

A decisão fundamenta-se em dados da JD Power: mais de um terço dos proprietários de veículos com telas para passageiros nunca as utilizam. Além disso, a complexidade do sistema reflete-se na manutenção, com uma média de 21,3 falhas técnicas registradas a cada 100 veículos equipados.

Materialidade e design

O Torcal manterá o display OLED curvo no bloco central, componente compartilhado com o Porsche Cayenne Electric. Contudo, onde o Cayenne oferece uma tela de 14,9 polegadas para o copiloto, a Bentley optou por preencher o espaço com acabamentos em madeira, alumínio ou fibra de carbono. Essa abordagem prioriza a textura e a nobreza dos materiais em vez da interface digital, alinhando-se à estratégia adotada pela Ferrari no elétrico Luce.