Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Geely implementa sistema de recarga ultra-rápida de 2,2 MW na China para carros elétricos

Carros

A Geely implementou um sistema de recarga ultra-rápida que utiliza infraestrutura de 2,2 MW para alimentar baterias de alta capacidade. A tecnologia reduz o tempo de espera em estações de recarga para patamares próximos aos de postos de combustíveis convencionais, visando mitigar a queda na demanda por elétricos no mercado chinês.

Современная станция сверхбыстрой зарядки электромобиля
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Современная станция сверхбыстрой зарядки электромобиля

Mecânica de potência e limites químicos

O sistema opera com a seguinte métrica de desempenho: em condições térmicas normais, a bateria atinge 70% de carga a partir de 10% em 4,5 minutos. O ciclo completo, até 97%, é finalizado em menos de 9 minutos. A Geely afirma que esses índices tangenciam o limite físico dos processos químicos das células de bateria, o que tornaria ganhos adicionais de tempo irrelevantes na prática.

Contudo, a viabilidade do sistema depende da rede elétrica. A entrega de potência na casa dos megawatts exige que as redes suportem picos de carga extremos para que a agilidade na recarga não seja anulada pela escassez de terminais capazes de operar nessa voltagem.

Conflito técnico: Geely vs BYD

O lançamento ocorre simultaneamente ao novo crossover Galaxy E5 e em resposta direta à BYD, que projeta recarga de 97% em nove minutos e a instalação de 90 mil estações até 2028. A disputa técnica migrou do design para a gestão inteligente de energia e a extensão da autonomia.

O trade-off dessa velocidade reside na integridade física dos componentes. Correntes elétricas extremas elevam a carga térmica nos condutores; qualquer imperfeição nos conectores ou na fiação aumenta o risco de fusão dos contatos por superaquecimento.

Controle térmico e infraestrutura

Para gerenciar o fluxo de energia e evitar o colapso térmico das células, a Geely integrou um sistema de inteligência artificial. O software conecta serviços em nuvem ao controle de bordo para monitorar e ajustar a corrente em tempo real. A estratégia é transformar os hubs de recarga em complexos multiestatégicos, similares aos postos de gasolina.

Sob a ótica jurídica e financeira, a operação de sistemas de altíssima potência altera o perfil de risco do seguro. Falhas na transmissão de megawatts podem causar danos severos à eletrônica do veículo, exigindo que a cobertura do seguro especifique a proteção contra anomalias em equipamentos de recarga externa.

Parâmetro de Recarga Desempenho Geely
10% a 70% 4,5 minutos
10% a 97% 8 minutos e 40 segundos
Potência da Infraestrutura 2,2 MW
Sistema de Controle Inteligência Artificial (IA)

FAQ Técnica

É possível carregar o carro em 4 minutos?
O sistema recupera a maior parte da energia (até 70%) em 4,5 minutos. Para trajetos urbanos curtos, o tempo de conexão em terminais de 2,2 MW aproxima-se dos 4 minutos.

A alta potência compromete a bateria?
O monitoramento via IA ajusta a entrada de corrente conforme a temperatura e a saúde das células para evitar a degradação acelerada ou superaquecimento.

Qualquer veículo Geely aceita essa carga?
Não. A tecnologia exige baterias com alta taxa de aceitação de corrente (C-rate), como as equipadas no Galaxy E5.

A tecnologia chegará a outros mercados?
A Geely planeja a expansão global, mas a implementação depende da capacidade de cada país em fornecer infraestrutura elétrica de classe megawatt.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
Carros
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Carros
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Mais populares
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa

O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.

Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Volkswagen ID. Buzz completa volta ao mundo de 99,9 mil quilômetros e entra no Guinness
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
BMW X3 M50 vs Mercedes-AMG GLC 53: Eficiência Racional contra Performance
BMW X3 M50 vs Mercedes-AMG GLC 53: Eficiência Racional contra Performance
últimos materiais
Torta de repolho na frigideira: fatie o vegetal bem fino para garantir o cozimento uniforme
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Plano dos EUA de restringir exportação de diesel pode elevar custos logísticos na Europa
Jetour Traveler 7: a versatilidade entre o turbo e o híbrido
Comparativo de confiabilidade: durabilidade dos crossovers Haval, Geely e Chery no mercado atual
Volume na saia balloon: proporções exigem ajuste fino na silhueta
Mudanças climáticas favorecem surgimento de ursos híbridos no arquipélago de Kunashir
Escassez de mão de obra na Rússia supera custo de crédito como obstáculo industrial
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Assembleia da República não chega a acordo sobre medidas para travar custo de vida
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.