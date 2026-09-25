Geely implementa sistema de recarga ultra-rápida de 2,2 MW na China para carros elétricos

A Geely implementou um sistema de recarga ultra-rápida que utiliza infraestrutura de 2,2 MW para alimentar baterias de alta capacidade. A tecnologia reduz o tempo de espera em estações de recarga para patamares próximos aos de postos de combustíveis convencionais, visando mitigar a queda na demanda por elétricos no mercado chinês.
O sistema opera com a seguinte métrica de desempenho: em condições térmicas normais, a bateria atinge 70% de carga a partir de 10% em 4,5 minutos. O ciclo completo, até 97%, é finalizado em menos de 9 minutos. A Geely afirma que esses índices tangenciam o limite físico dos processos químicos das células de bateria, o que tornaria ganhos adicionais de tempo irrelevantes na prática.
Contudo, a viabilidade do sistema depende da rede elétrica. A entrega de potência na casa dos megawatts exige que as redes suportem picos de carga extremos para que a agilidade na recarga não seja anulada pela escassez de terminais capazes de operar nessa voltagem.
O lançamento ocorre simultaneamente ao novo crossover Galaxy E5 e em resposta direta à BYD, que projeta recarga de 97% em nove minutos e a instalação de 90 mil estações até 2028. A disputa técnica migrou do design para a gestão inteligente de energia e a extensão da autonomia.
O trade-off dessa velocidade reside na integridade física dos componentes. Correntes elétricas extremas elevam a carga térmica nos condutores; qualquer imperfeição nos conectores ou na fiação aumenta o risco de fusão dos contatos por superaquecimento.
Para gerenciar o fluxo de energia e evitar o colapso térmico das células, a Geely integrou um sistema de inteligência artificial. O software conecta serviços em nuvem ao controle de bordo para monitorar e ajustar a corrente em tempo real. A estratégia é transformar os hubs de recarga em complexos multiestatégicos, similares aos postos de gasolina.
Sob a ótica jurídica e financeira, a operação de sistemas de altíssima potência altera o perfil de risco do seguro. Falhas na transmissão de megawatts podem causar danos severos à eletrônica do veículo, exigindo que a cobertura do seguro especifique a proteção contra anomalias em equipamentos de recarga externa.
|Parâmetro de Recarga
|Desempenho Geely
|10% a 70%
|4,5 minutos
|10% a 97%
|8 minutos e 40 segundos
|Potência da Infraestrutura
|2,2 MW
|Sistema de Controle
|Inteligência Artificial (IA)
É possível carregar o carro em 4 minutos?
O sistema recupera a maior parte da energia (até 70%) em 4,5 minutos. Para trajetos urbanos curtos, o tempo de conexão em terminais de 2,2 MW aproxima-se dos 4 minutos.
A alta potência compromete a bateria?
O monitoramento via IA ajusta a entrada de corrente conforme a temperatura e a saúde das células para evitar a degradação acelerada ou superaquecimento.
Qualquer veículo Geely aceita essa carga?
Não. A tecnologia exige baterias com alta taxa de aceitação de corrente (C-rate), como as equipadas no Galaxy E5.
A tecnologia chegará a outros mercados?
A Geely planeja a expansão global, mas a implementação depende da capacidade de cada país em fornecer infraestrutura elétrica de classe megawatt.
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O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.