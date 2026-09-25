Geely implementa sistema de recarga ultra-rápida de 2,2 MW na China para carros elétricos

A Geely implementou um sistema de recarga ultra-rápida que utiliza infraestrutura de 2,2 MW para alimentar baterias de alta capacidade. A tecnologia reduz o tempo de espera em estações de recarga para patamares próximos aos de postos de combustíveis convencionais, visando mitigar a queda na demanda por elétricos no mercado chinês.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Современная станция сверхбыстрой зарядки электромобиля

Mecânica de potência e limites químicos

O sistema opera com a seguinte métrica de desempenho: em condições térmicas normais, a bateria atinge 70% de carga a partir de 10% em 4,5 minutos. O ciclo completo, até 97%, é finalizado em menos de 9 minutos. A Geely afirma que esses índices tangenciam o limite físico dos processos químicos das células de bateria, o que tornaria ganhos adicionais de tempo irrelevantes na prática.

Contudo, a viabilidade do sistema depende da rede elétrica. A entrega de potência na casa dos megawatts exige que as redes suportem picos de carga extremos para que a agilidade na recarga não seja anulada pela escassez de terminais capazes de operar nessa voltagem.

Conflito técnico: Geely vs BYD

O lançamento ocorre simultaneamente ao novo crossover Galaxy E5 e em resposta direta à BYD, que projeta recarga de 97% em nove minutos e a instalação de 90 mil estações até 2028. A disputa técnica migrou do design para a gestão inteligente de energia e a extensão da autonomia.

O trade-off dessa velocidade reside na integridade física dos componentes. Correntes elétricas extremas elevam a carga térmica nos condutores; qualquer imperfeição nos conectores ou na fiação aumenta o risco de fusão dos contatos por superaquecimento.

Controle térmico e infraestrutura

Para gerenciar o fluxo de energia e evitar o colapso térmico das células, a Geely integrou um sistema de inteligência artificial. O software conecta serviços em nuvem ao controle de bordo para monitorar e ajustar a corrente em tempo real. A estratégia é transformar os hubs de recarga em complexos multiestatégicos, similares aos postos de gasolina.

Sob a ótica jurídica e financeira, a operação de sistemas de altíssima potência altera o perfil de risco do seguro. Falhas na transmissão de megawatts podem causar danos severos à eletrônica do veículo, exigindo que a cobertura do seguro especifique a proteção contra anomalias em equipamentos de recarga externa.

Parâmetro de Recarga Desempenho Geely 10% a 70% 4,5 minutos 10% a 97% 8 minutos e 40 segundos Potência da Infraestrutura 2,2 MW Sistema de Controle Inteligência Artificial (IA)

FAQ Técnica

É possível carregar o carro em 4 minutos?

O sistema recupera a maior parte da energia (até 70%) em 4,5 minutos. Para trajetos urbanos curtos, o tempo de conexão em terminais de 2,2 MW aproxima-se dos 4 minutos.

A alta potência compromete a bateria?

O monitoramento via IA ajusta a entrada de corrente conforme a temperatura e a saúde das células para evitar a degradação acelerada ou superaquecimento.

Qualquer veículo Geely aceita essa carga?

Não. A tecnologia exige baterias com alta taxa de aceitação de corrente (C-rate), como as equipadas no Galaxy E5.

A tecnologia chegará a outros mercados?

A Geely planeja a expansão global, mas a implementação depende da capacidade de cada país em fornecer infraestrutura elétrica de classe megawatt.