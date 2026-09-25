Jetour Traveler 7: a versatilidade entre o turbo e o híbrido

O Jetour Traveler 7 chega ao mercado com preços entre 149.900 e 179.900 yuans. A variação de custo reflete a mudança radical na planta motriz: a gama começa em um motor turbo urbano e escala até um sistema híbrido de alta performance.

Photo: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jetour

Trem de força e transmissões

A configuração de entrada utiliza um motor 1.5 turbo de 184 cv e 290 Nm, acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem (DCT) de 7 marchas. Para maior torque, a opção 2.0 entrega 254 cv e 390 Nm. Neste motor, o comprador escolhe entre a DCT ou um conversor de torque automático de 8 marchas, opção voltada para quem submete o veículo a cargas maiores.

A versão híbrida combina um motor 1.5 de 156 cv com três motores elétricos, totalizando 782 cv e 835 Nm. O sistema é alimentado por uma bateria de 45,12 kWh, que garante 251 km de autonomia no modo puramente elétrico e estende o alcance total para 1.400 km. O pacote elétrico permite a exportação de energia para dispositivos externos via tomada.

Estrutura e geometria off-road

O Traveler 7 utiliza uma construção de viga integrada, que funde a rigidez de um chassi com a leveza de uma carroceria monocoque. A estrutura conta com seis elementos transversais e quatro longitudinais, sendo 80% composta por aço de alta resistência. Essa configuração resulta em uma rigidez torcional de 32.000 Nm/grau.

O veículo mede 4.827 mm de comprimento, 2.006 mm de largura e 1.875 mm de altura, sobre um entre-eixos de 2.800 mm. A tração integral é automática, com sete modos de terreno. Na versão híbrida, a tração total permanece operacional mesmo com a bateria em nível baixo.

Os índices de transposição são:

Vão livre: 220 mm;

Ângulo de ataque: 27°;

Ângulo de saída: 30°;

Capacidade de imersão: 700 mm;

Capacidade de reboque: 1,6 tonelada.

Equipamentos e limitações técnicas

A segurança compreende sete airbags e sistemas de frenagem automática, monitoramento de pontos cegos e assistência de estacionamento. O ponto crítico reside na composição do hardware: a precisão dos sensores varia conforme a versão. O LiDAR, responsável pela leitura espacial precisa, não equipa a versão de entrada, limitando a capacidade do pacote de condução semiautônoma nas variantes mais simples.