Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Geely implementa sistema de recarga ultra-rápida de 2,2 MW na China para carros elétricos
Torta de repolho na frigideira: fatie o vegetal bem fino para garantir o cozimento uniforme
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Plano dos EUA de restringir exportação de diesel pode elevar custos logísticos na Europa
Comparativo de confiabilidade: durabilidade dos crossovers Haval, Geely e Chery no mercado atual
Volume na saia balloon: proporções exigem ajuste fino na silhueta
Mudanças climáticas favorecem surgimento de ursos híbridos no arquipélago de Kunashir
Escassez de mão de obra na Rússia supera custo de crédito como obstáculo industrial
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer

Jetour Traveler 7: a versatilidade entre o turbo e o híbrido

Carros

O Jetour Traveler 7 chega ao mercado com preços entre 149.900 e 179.900 yuans. A variação de custo reflete a mudança radical na planta motriz: a gama começa em um motor turbo urbano e escala até um sistema híbrido de alta performance.

Jetour
Photo: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jetour

Trem de força e transmissões

A configuração de entrada utiliza um motor 1.5 turbo de 184 cv e 290 Nm, acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem (DCT) de 7 marchas. Para maior torque, a opção 2.0 entrega 254 cv e 390 Nm. Neste motor, o comprador escolhe entre a DCT ou um conversor de torque automático de 8 marchas, opção voltada para quem submete o veículo a cargas maiores.

A versão híbrida combina um motor 1.5 de 156 cv com três motores elétricos, totalizando 782 cv e 835 Nm. O sistema é alimentado por uma bateria de 45,12 kWh, que garante 251 km de autonomia no modo puramente elétrico e estende o alcance total para 1.400 km. O pacote elétrico permite a exportação de energia para dispositivos externos via tomada.

Estrutura e geometria off-road

O Traveler 7 utiliza uma construção de viga integrada, que funde a rigidez de um chassi com a leveza de uma carroceria monocoque. A estrutura conta com seis elementos transversais e quatro longitudinais, sendo 80% composta por aço de alta resistência. Essa configuração resulta em uma rigidez torcional de 32.000 Nm/grau.

O veículo mede 4.827 mm de comprimento, 2.006 mm de largura e 1.875 mm de altura, sobre um entre-eixos de 2.800 mm. A tração integral é automática, com sete modos de terreno. Na versão híbrida, a tração total permanece operacional mesmo com a bateria em nível baixo.

Os índices de transposição são:

  • Vão livre: 220 mm;
  • Ângulo de ataque: 27°;
  • Ângulo de saída: 30°;
  • Capacidade de imersão: 700 mm;
  • Capacidade de reboque: 1,6 tonelada.

Equipamentos e limitações técnicas

A segurança compreende sete airbags e sistemas de frenagem automática, monitoramento de pontos cegos e assistência de estacionamento. O ponto crítico reside na composição do hardware: a precisão dos sensores varia conforme a versão. O LiDAR, responsável pela leitura espacial precisa, não equipa a versão de entrada, limitando a capacidade do pacote de condução semiautônoma nas variantes mais simples.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
Carros
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Carros
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Mais populares
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa

O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.

Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Volkswagen ID. Buzz completa volta ao mundo de 99,9 mil quilômetros e entra no Guinness
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
BMW X3 M50 vs Mercedes-AMG GLC 53: Eficiência Racional contra Performance
BMW X3 M50 vs Mercedes-AMG GLC 53: Eficiência Racional contra Performance
últimos materiais
Torta de repolho na frigideira: fatie o vegetal bem fino para garantir o cozimento uniforme
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Plano dos EUA de restringir exportação de diesel pode elevar custos logísticos na Europa
Jetour Traveler 7: a versatilidade entre o turbo e o híbrido
Comparativo de confiabilidade: durabilidade dos crossovers Haval, Geely e Chery no mercado atual
Volume na saia balloon: proporções exigem ajuste fino na silhueta
Mudanças climáticas favorecem surgimento de ursos híbridos no arquipélago de Kunashir
Escassez de mão de obra na Rússia supera custo de crédito como obstáculo industrial
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Assembleia da República não chega a acordo sobre medidas para travar custo de vida
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.