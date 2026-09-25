Comparativo de confiabilidade: durabilidade dos crossovers Haval, Geely e Chery no mercado atual

A escolha por crossovers chineses deixou de ser uma aposta arriscada para se tornar uma decisão baseada em custo de propriedade e resiliência mecânica. Enquanto modelos de entrada usados em frotas de táxi revelam desgaste prematuro, nomes como Haval Jolion, Geely Monjaro e Coolray sustentam a operação mesmo em regimes de alta quilometragem, equilibrando a vida útil dos componentes com a viabilidade da manutenção.

Photo: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Monjaro

Haval Jolion: a lógica do mercado de usados

O Jolion mantém sua liquidez no mercado secundário por entregar uma equação técnica previsível. O motor 1.5 turbo de 143 cv, com consumo médio entre 8 e 10 litros, posiciona o carro como uma opção racional para o uso misto entre cidade e estrada. A oferta de tração integral e a simplicidade do projeto evitam que o proprietário incorra em gastos excessivos e imprevistos.

Para quem mantém o carro, a vantagem reside na disponibilidade de peças de reposição e componentes de desgaste, fator que impacta diretamente o valor de revenda e o tempo de carro parado na oficina.

Linha Geely: engenharia europeia e durabilidade

A Geely elevou seu patamar de confiabilidade ao integrar a base tecnológica da Volvo. O Coolray, com motor 1.5 (147 cv) e câmbio DCT, foca em agilidade e pacotes de equipamentos completos desde as versões de entrada. Já o Monjaro opera em outra escala: o motor 2.0 turbo de 238 cv e a arquitetura estrutural permitem que o veículo atinja 250 mil quilômetros sem necessidade de retífica profunda no motor.

Um ponto crítico de atenção é a proteção elétrica. A vedação da fiação e o posicionamento dos módulos eletrônicos no Monjaro reduzem falhas intermitentes causadas por umidade ou agentes corrosivos, problema comum em projetos menos rigorosos.

Chery Tiggo 7: valor de revenda e adaptação

O Tiggo 7 e a versão Pro Max consolidaram-se como ferramentas de transporte versáteis. A combinação de motores 1.5 e 1.6 com tração integral oferece a tração necessária para climas rigorosos. Financeiramente, o modelo se destaca pela menor depreciação em comparação a rivais da mesma categoria.

A ausência de defeitos sistêmicos nos componentes principais sugere que a durabilidade do veículo está atrelada ao rigor do plano de manutenção. A troca pontual de óleo e o cuidado com a turbina são as únicas garantias para evitar surpresas no orçamento a longo prazo.

Comparativo de Confiabilidade

Modelo Fator de Vantagem Real Haval Jolion Baixo custo de manutenção e facilidade de peças Geely Coolray Sincronia eficiente entre motor turbo e câmbio DCT Geely Monjaro Vida útil de até 250 mil km (estágio Volvo) Chery Tiggo 7 Menor perda de valor e resistência climática

Análise de Riscos e Custos

Qual a vida útil real dos motores?

Com manutenção rigorosa, os motores turbo da Geely e Haval operam entre 200 e 250 mil quilômetros antes de demandar intervenções graves.

Como está o nível de segurança?

As versões intermediárias já entregam seis airbags, ABS e controle de estabilidade (ESP) como padrão.

O custo de manutenção é elevado?

Devido à expansão da rede de concessionárias e a localizações de produção, o custo das revisões tornou-se comparável ao de marcas coreanas populares.

Vale a pena comprar um usado?

Sim, desde que a transação seja precedida por endoscopia do motor e diagnóstico completo da parte eletrônica em centro especializado.