Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer

A escolha entre o Toyota RAV4 e o Mazda CX-5 para 2026 não é apenas uma questão de marca, mas de onde o proprietário aceita abrir mão: no prazer de dirigir ou no custo mensal de operação.

Photo: mazdausa by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mazda CX-5 2026

O peso do bolso: aquisição vs. manutenção

No ato da compra, o Mazda CX-5 2.5 S Premium Plus apresenta uma vantagem imediata, custando US$ 41.080 contra os US$ 46.883 do Toyota RAV4 Limited. São quase 6 mil dólares de diferença no preço de saída.

No entanto, a conta muda ao olhar para a bomba de combustível. O RAV4 híbrido entrega um consumo misto de aproximadamente 5,7 l/100 km, enquanto o CX-5 consome cerca de 9 l/100 km. Para quem roda longas distâncias diariamente, a economia de combustível do Toyota começa a amortizar o preço de compra mais elevado, transformando o investimento inicial em redução de custo fixo a longo prazo.

Dinâmica e a armadilha dos cavalos

Os números de potência podem enganar. O RAV4 entrega 232 cv, mas a entrega de performance é linear e pragmática, resultando em retomadas lentas em rodovias e trocas de faixa que exigem planejamento. O modo Sport atenua a sensação, mas não altera a natureza do carro.

O Mazda CX-5, mesmo com menos potência (187 cv), entrega uma experiência superior ao volante. A resposta da direção é direta e o comportamento dinâmico lembra mais um hatchback do que um SUV. É a escolha para quem não vê o carro apenas como transporte, mas como parte do prazer do trajeto.

Espaço e utilidade real

Internamente, cada modelo foca em um tipo de conveniência. O Mazda aposta no refinamento dos materiais e no conforto dos passageiros traseiros, com controles de câmera 360° e centralização de faixa integrados ao volante.

Já o Toyota prioriza a carga. O volume do porta-malas é superior, especialmente com os bancos rebatidos, tornando-o a ferramenta ideal para famílias ou quem transporta equipamentos. Um detalhe técnico relevante é o retrovisor digital, que elimina pontos cegos e evita o ofuscamento por faróis de quem vem atrás à noite.

O trade-off final

O Toyota RAV4 é a decisão racional. Ele oferece um design mais atual, maior espaço interno e um custo de operação reduzido, ideal para quem planeja manter o carro por muitos anos e valoriza o valor de revenda e a economia de combustível.

O Mazda CX-5 é a escolha sensorial. Custa menos na concessionária, entrega um acabamento superior e uma condução mais ágil, mas cobra o preço na manutenção do combustível e em um visual mais conservador.