Audi e Volkswagen convocam 2 milhões de veículos para recall por defeito no sistema de direção

Audi e Volkswagen fazem recall de mais de 2 milhões de veículos: por que um defeito perigoso só foi descoberto anos depois

Photo: Wikipedia by Vauxford, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Golf

Audi e Volkswagen estão iniciando um dos maiores recalls automotivos dos últimos tempos. Segundo o clube automobilístico alemão ADAC, a campanha afetará mais de 2,1 milhões de veículos em todo o mundo, dos quais quase um milhão estão na Alemanha. A lista inclui Audi Q3, Volkswagen Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran e Caddy.

O motivo é sério: em determinadas condições, a corrosão pode provocar a ruptura de um parafuso de fixação do mecanismo de direção. No pior cenário, existe o risco de perda do controle do veículo. Até o momento, não foram registrados acidentes nem vítimas relacionados ao defeito, informa o ADAC.

Chama a atenção principalmente a idade dos veículos envolvidos. A Audi está convocando modelos produzidos entre outubro de 2017 e maio de 2024, enquanto, no caso da Volkswagen, o período vai de setembro de 2013 a julho de 2024. Por que o problema só foi descoberto agora? Justamente porque não se trata de uma peça que apresenta falha imediatamente. A corrosão se desenvolve gradualmente sob a influência da umidade, do sal utilizado nas estradas e do tempo. Defeitos desse tipo às vezes só se tornam evidentes após anos de dados acumulados sobre a utilização dos veículos.

Recalls envolvendo milhões de automóveis não são algo inédito na indústria automobilística mundial. O problema dos airbags da Takata, por exemplo, afetou dezenas de milhões de veículos de diferentes fabricantes. Após o escândalo do diesel, o próprio Grupo Volkswagen convocou para recall cerca de 8,5 milhões de automóveis equipados com motores EA189 nos países da União Europeia. Em 2026, a Audi também realiza outro grande recall, envolvendo aproximadamente 600 mil veículos em todo o mundo devido a problemas no sistema de tratamento dos gases de escape, segundo dados do ADAC.

Por que não é possível limitar-se a um reparo comum dentro da garantia? A garantia tem duração limitada e prevê a correção de uma falha em um veículo específico. Neste caso, porém, foi identificado um possível defeito relacionado à segurança em toda uma determinada série de automóveis. Por isso, os proprietários precisam ser localizados e chamados às oficinas, independentemente da idade do veículo.

O reparo em si é relativamente simples: a oficina deve verificar a fixação e substituir gratuitamente o parafuso por outro mais resistente à corrosão. O Grupo Volkswagen ainda não divulgou o custo total da campanha. No entanto, com mais de dois milhões de veículos envolvidos, mesmo uma operação de baixo custo representa milhões de horas de trabalho, além da produção e distribuição de peças, da organização da campanha nas oficinas e da comunicação com os proprietários.

A dimensão do recall, por si só, não comprova uma queda na qualidade dos automóveis alemães. Mas mostra quanto um pequeno componente pode custar a um fabricante quando a mesma peça é instalada em milhões de veículos durante muitos anos.