Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque

A Edison Motors converteu uma picape Dodge 1995 em um híbrido série batizado de ReCharger. Nos primeiros testes de rodagem, o veículo tracionou um reboque Airstream de 3.628 kg.

Photo: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Dodge Durango SRT Hellcat

Arquitetura de tração

O sistema opera como uma locomotiva: o motor diesel não possui conexão mecânica com as rodas, atuando exclusivamente como gerador. Um Cummins R2.8 de quatro cilindros gera corrente para alimentar uma bateria de 60 kWh, que por sua vez alimenta os eixos elétricos. Com a carga total, o protótipo percorreu 120 km apenas com a energia acumulada.

A mudança na transmissão altera a gestão da inércia do reboque. O ReCharger substitui o freio motor a diesel por frenagem regenerativa. O sistema recupera energia para a bateria e reduz a dependência dos freios a fricção durante o deslocamento comum.

Gargalos técnicos

O torque do Cummins R2.8, inferior a 400 Nm, força o motor a operar a 2.600 rpm para suprir a demanda energética. Para reduzir o ruído e o desgaste mecânico, a engenharia planeja a substituição por um motor de 3.0 a 4.0 litros, visando baixar a rotação de trabalho para 1.800 rpm.

Atualmente, o acionamento do gerador é manual. A automação do ciclo de recarga está prevista para as versões de produção.

Modelo de negócio

Após barreiras jurídicas no Canadá para a venda de kits de conversão, a Edison Motors altera a estratégia. A empresa passa a atuar como fabricante OEM para lançar picapes completas sob marca própria, mantendo a oferta de componentes isolados para montadores terceiros.