Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque

Carros

A Edison Motors converteu uma picape Dodge 1995 em um híbrido série batizado de ReCharger. Nos primeiros testes de rodagem, o veículo tracionou um reboque Airstream de 3.628 kg.

Dodge Durango SRT Hellcat
Photo: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Dodge Durango SRT Hellcat

Arquitetura de tração

O sistema opera como uma locomotiva: o motor diesel não possui conexão mecânica com as rodas, atuando exclusivamente como gerador. Um Cummins R2.8 de quatro cilindros gera corrente para alimentar uma bateria de 60 kWh, que por sua vez alimenta os eixos elétricos. Com a carga total, o protótipo percorreu 120 km apenas com a energia acumulada.

A mudança na transmissão altera a gestão da inércia do reboque. O ReCharger substitui o freio motor a diesel por frenagem regenerativa. O sistema recupera energia para a bateria e reduz a dependência dos freios a fricção durante o deslocamento comum.

Gargalos técnicos

O torque do Cummins R2.8, inferior a 400 Nm, força o motor a operar a 2.600 rpm para suprir a demanda energética. Para reduzir o ruído e o desgaste mecânico, a engenharia planeja a substituição por um motor de 3.0 a 4.0 litros, visando baixar a rotação de trabalho para 1.800 rpm.

Atualmente, o acionamento do gerador é manual. A automação do ciclo de recarga está prevista para as versões de produção.

Modelo de negócio

Após barreiras jurídicas no Canadá para a venda de kits de conversão, a Edison Motors altera a estratégia. A empresa passa a atuar como fabricante OEM para lançar picapes completas sob marca própria, mantendo a oferta de componentes isolados para montadores terceiros.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Carros
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Por que a cortina blackout não veda a luz e como corrigir a instalação
Casa, Reforma e Imóveis
Por que a cortina blackout não veda a luz e como corrigir a instalação
Como combinar calças cinzas: a diferença entre tons frios e quentes
Mulher
Como combinar calças cinzas: a diferença entre tons frios e quentes
Mais populares
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa

O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.

Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Volkswagen ID. Buzz completa volta ao mundo de 99,9 mil quilômetros e entra no Guinness
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
BMW X3 M50 vs Mercedes-AMG GLC 53: Eficiência Racional contra Performance
Hidratação corporal prolonga perfume em peles secas
Apenas 20% de cobalto reorganiza o guarda-roupa de outono inteiro
Apenas 20% de cobalto reorganiza o guarda-roupa de outono inteiro
últimos materiais
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Puxar bolinhas da lã destrói o tecido: o que realmente acontece com as fibras
O momento certo de ralar a batata para garantir que os draniki fiquem dourados
Consumo diário de ultraprocessados eleva em 14% o risco de infartos e derrames a cada 100g extras
Toyota e o robô ELEY: a precisão humana via imitação digital
Molho de pimenta jalapeño com mel e vinagre: aprenda a equilibrar a picância e a textura
Como combinar calças cinzas: a diferença entre tons frios e quentes
O colete de alfaiataria deixou de ser camada para virar top único
Água no Tanque de Combustível: Sintomas e Diagnóstico
300 pessoas retidas em hospitais psiquiátricos em Portugal por falta de vagas na comunidade
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.