Toyota e o robô ELEY: a precisão humana via imitação digital

A Toyota Motor planeja integrar 400 mil robôs antropomórficos em suas linhas de montagem globais. O projeto foca na captura de micro-movimentos de operários experientes para automatizar etapas de precisão, sem a substituição imediata da mão de obra qualificada.

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ELEY: a engenharia da motricidade fina

O núcleo da estratégia é o robô ELEY (Embodied Learning robot for Enhanced Yield). Com 50 kg, a máquina combina um torso e braços humanoides com uma base motorizada sobre rodas, priorizando a estabilidade de deslocamento no chão de fábrica. O sistema opera via baterias internas ou conexão direta à rede elétrica para tarefas fixas.

Diferente de manipuladores industriais rígidos, o ELEY foi projetado para lidar com materiais maleáveis e componentes frágeis. Em testes, o robô executou a dobra de tecidos — operação complexa para a automação devido à deformação imprevisível do material — validando a sensibilidade tátil dos atuadores.

Aprendizado por imitação e replicação de dados

A Toyota substituiu a codificação manual de gestos pelo treinamento por imitação. Operários utilizam luvas exoesqueléticas e sensores que mapeiam a trajetória e a força de pressão aplicada em tarefas como o encaixe de painéis ou a movimentação de peças.

Para consolidar um único movimento, o ELEY processa cerca de 1.500 repetições ao longo de 14 dias. Uma vez digitalizado, esse padrão de movimento é transmitido via rede para outras unidades da série em diferentes plantas globais, criando uma base de dados compartilhada de competências técnicas.

Investimento e distribuição fabril

A partir de 2028, a montadora aportará anualmente 1 trilhão de ienes (aproximadamente US$ 6,42 bilhões) na reestruturação de suas linhas. Do total de 400 mil unidades, 150 mil serão instaladas em fábricas próprias e 250 mil distribuídas entre subsidiárias e parceiros.