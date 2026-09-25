Água no Tanque de Combustível: Sintomas e Diagnóstico

A água não se mistura ao combustível; ela desce e se acumula no fundo do tanque, exatamente onde fica a sucção da bomba. Quando o sistema puxa água em vez de gasolina ou diesel, o motor falha e os componentes internos sofrem desgaste prematuro.

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Sintomas e a mecânica da falha

O motor começa a trabalhar de forma irregular, com oscilação de rotações e perda de potência. A partida torna-se difícil. Esse comportamento é frequentemente confundido com combustível adulterado ou velas gastas, mas a causa real é a separação das fases líquidas no reservatório.

Diagnóstico e intervenção

Antes de substituir peças caras, é preciso medir a quantidade de água. Se o volume for baixo, aditivos específicos podem emulsionar a água ao combustível, permitindo que ela seja queimada na câmara sem danificar o metal. Em casos leves, a lavagem do tanque resolve.

Quando a contaminação é alta, aditivos não funcionam. A solução exige o esvaziamento total do tanque e a limpeza do reservatório. O filtro de combustível deve ser trocado, pois retém a água e os resíduos, bloqueando o fluxo de combustível para o motor.

Prevenção

O condensado se forma nos espaços vazios do tanque durante mudanças bruscas de temperatura. Para reduzir esse risco, mantenha o nível de combustível acima da metade, especialmente se o veículo ficar em locais úmidos. Evitar o tanque vazio e filtrar a procedência do combustível evita a quebra prematura da bomba e dos injetores.