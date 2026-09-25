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BYD Seal 07: a autonomia de 718 km e o limite da química LFP

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A BYD lançou na China o sedan Seal 07, que atinge 718 km de autonomia no ciclo WLTP. O ganho de distância provém da implementação das baterias Blade 2.0, baseadas em química de LFP (lítio-ferro-fosfato).

BYD Seal
Photo: Own work by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
BYD Seal

Mudança estrutural da energia

A arquitetura Blade 2.0 altera a densidade do empacotamento das células, o que eleva a densidade energética e a velocidade de recarga. Na prática, o mecanismo reduz o tempo de permanência no terminal de carga e amplia o raio de deslocamento entre recargas.

Ao integrar a Blade 2.0 ao Seal 07, a BYD move a tecnologia do estágio de desenvolvimento para a linha de produção. A estratégia foca no aumento da densidade das células LFP para reduzir a dependência de compostos químicos mais caros e instáveis.

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Author`s name Petr Ermilin
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