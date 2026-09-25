Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos

A Haval atualizou os crossovers Great Wall Big Dog e Big Dog Plus no mercado chinês. Enquanto o Big Dog é conhecido no Brasil como Haval Dargo (em sua geração anterior), a atualização foca em ajustes aerodinâmicos e na reestruturação do conjunto híbrido.

Photo: commons.wikimedia.org by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Haval Dargo

Configurações de carroceria e interior

O Big Dog agora oferece duas opções de grade frontal: uma aberta, de design clássico, e outra semi-fechada, projetada para reduzir o coeficiente de arrasto. No pacote de série, a marca incluiu racks de teto e teto solar. Os acabamentos das janelas variam entre cromo e preto brilhante.

A versão Plus mantém a estética retro com faróis circulares e rebites decorativos na carroceria. No cockpit, o volante passou a ter duas raios, e a alavanca da transmissão automatizada de sete marchas foi deslocada para trás do volante, liberando espaço no console central. O conjunto tecnológico soma telas de 10,25 e 14,6 polegadas, carregamento por indução de 50W, ventilação nos bancos e head-up display.

Mecânica e eletrificação

O Big Dog básico utiliza o sistema híbrido Hi2. O motor 1.5 turbo de 156 cv trabalha com um motor elétrico via transmissão de duas velocidades, que mantém a tração elétrica em velocidades mais altas. Essa configuração reduz o consumo médio para 5,2 litros a cada 100 km. O sistema não requer recarga externa.

Já o Big Dog Plus (equivalente ao Haval H7) adota a plataforma Hi4. O motor 1.5 turbo é auxiliado por dois motores elétricos, um em cada eixo, entregando potência combinada de 435 cv e torque de 660 Nm. Essa configuração leva o veículo de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos.

O sistema Plus conta com bateria de 33,7 kWh, que garante autonomia de 200 km em modo puramente elétrico. Com o tanque de combustível cheio, a autonomia total ultrapassa os 1.000 km. A data de início das vendas na China ainda não foi definida.