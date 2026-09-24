Skoda supera Porsche em rentabilidade operacional no Grupo VW

A Skoda assumiu o papel de principal motor financeiro do Grupo Volkswagen, superando a Porsche em rentabilidade operacional. A mudança reflete a instabilidade do segmento de luxo frente à resiliência da marca tcheca.

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A queda da margem

Segundo dados do analista Matthias Schmidt, a rentabilidade operacional da Porsche recuou de 14,1% para 1,1% em 2025. No mesmo período, a Skoda manteve sua margem em 8,3%, igualando o desempenho do ano anterior. Na prática, a lucratividade operacional da Skoda tornou-se sete vezes superior à da Porsche.

Fatores de erosão na Porsche

O resultado da Porsche foi impactado por três vetores simultâneos: a queda na demanda na China, o aumento de tarifas alfandegárias e a concorrência no segmento premium. Além disso, a transição para a eletrificação exigiu investimentos bilionários que pressionaram o caixa.

Para conter a perda de margem, a marca altera a estratégia para priorizar modelos de alta rentabilidade em vez de volume de vendas. O índice de 1,1% também reflete gastos extraordinários pontuais que somam 3,9 bilhões de euros.

Fluxo de caixa e escala

O desempenho da Skoda baseia-se na escala de modelos de massa, como o Octavia, e na introdução de elétricos acessíveis. A marca ultrapassou a marca de um milhão de veículos entregues, atingindo recordes de faturamento e lucro operacional.

Embora operem em categorias de preço e estruturas de custo distintas, a função da Skoda no orçamento do Grupo VW inverteu-se: a marca tcheca agora garante o fluxo de caixa previsível enquanto a Porsche reestrutura sua linha de produtos para recuperar a margem perdida.