Vauxhall STX substitui perua tradicional por crossover no novo Astra

A Vauxhall apresentará o conceito STX no Salão de Paris, definindo a direção da nona geração do Astra e a nova arquitetura para seus modelos de volume. O projeto marca a transição do formato perua tradicional para uma carroceria elevada.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Vauxhall Grandland X

Mudança de silhueta e mercado

A nomenclatura STX funde a linhagem Sports Tourer com o índice "X", utilizado pela marca em crossovers. A mudança responde à queda na demanda por hatchbacks e à migração do consumo para o segmento de SUVs.

Florian Hüttl, chefe da Opel-Vauxhall, afirma que o STX introduz a nova identidade visual que será aplicada aos modelos de série. O objetivo é adaptar a tradição de peruas da marca, vigente desde a década de 1950, aos requisitos atuais de vão livre e capacidade de carga.

Ciclo de produtos até 2030

O novo Astra integra um cronograma de quatro lançamentos previstos até 2030, que inclui a nova Corsa, a substituta do Mokka e um crossover desenvolvido em parceria com a Leapmotor.

Além do STX, a marca exibirá em Paris o Astra GSE-Line, versão que antecipa a chegada de um hatchback de alta performance equipado com motor de 280 cv.