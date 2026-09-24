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Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa

Carros

A Haval Dargo surge em testes nas ruas da China com a nova motorização HEV (Híbrido Elétrico). Diferente das versões PHEV, este modelo dispensa a conexão à rede elétrica, regenerando a bateria exclusivamente via frenagem regenerativa e pelo motor a combustão atuando como gerador.

2025 Haval Dargo Premium 4WD black front
Photo: commons.wikimedia.org by Throwawayacc222, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
2025 Haval Dargo Premium 4WD black front

Ajustes aerodinâmicos e massa

O visual mantém o desenho robusto, mas a grade frontal com células retangulares foi substituída por um painel fechado na cor da carroceria. A alteração visa reduzir o coeficiente de arrasto e a resistência do ar. Nos para-lamas, foram instalados novos sensores ópticos, indicando a atualização dos sistemas de assistência ao condutor.

As dimensões externas permanecem inalteradas: 4.620 mm de comprimento, 1.890 mm de largura e 1.780 mm de altura, com entre-eixos de 2.738 mm. A geometria de transposição — ângulos de entrada de 24° e saída de 30° — foi preservada. Contudo, a inclusão do pacote elétrico e da bateria elevou a massa do veículo para a faixa entre 1.700 kg e 1.830 kg.

Configurações de tração e consumo

Ambas as versões utilizam o motor turbo 1.5 GW4B15M de 156 cv e bateria Li-NMC fabricada pela Svolt. O sistema se divide em duas arquiteturas de transmissão:

  • Hi2 (Tração Dianteira): Utiliza transmissão híbrida de duas velocidades. Atinge 175 km/h e registra consumo médio de 5,2 L/100 km.
  • Hi4 (Tração Integral): Emprega transmissão híbrida de quatro velocidades para distribuir o torque entre os eixos. A velocidade máxima cai para 170 km/h e o consumo sobe para 5,65 L/100 km.

Comparativo técnico: HEV vs Combustão

Atualmente, o Dargo disponível em mercados como o russo utiliza um motor 2.0 turbo de 200 cv com câmbio robotizado de sete marchas e tração integral via embreagem. O consumo combinado dessa versão é de 8,8 L/100 km.

Especificação Haval Dargo HEV (China) Haval Dargo Gasolina
Motor 1.5 Turbo (156 cv) 2.0 Turbo (200 cv)
Consumo Médio 5,2 a 5,65 L/100 km 8,8 L/100 km
Alimentação Elétrica Auto-recarga (HEV) N/A

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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