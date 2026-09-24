Sean Langdon atinge 558,3 km/h: o peso da altitude no novo recorde NHRA

Sean Langdon estabeleceu o novo recorde absoluto de velocidade da NHRA ao levar um dragster Top Fuel aos 558,3 km/h (346,96 mph). O marco ocorreu no U. S. 131 Motorsports Park, em Michigan, durante duelo contra Doug Kalitta. Langdon completou a distância de 1.000 pés em 3,663 segundos para avançar à final do Dodge NHRA Great Lakes Nationals.

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Mecânica e Atmosfera

A performance em drag racing é sensível à densidade do ar. Enquanto recordes anteriores costumavam surgir no Pacific Raceways (Washington), a 93 metros de altitude, o resultado em Michigan foi obtido a 230 metros. O ar mais rarefeito nesta altitude reduz a oxigenação da combustão, o que torna a marca de Langdon tecnicamente mais rigorosa.

O conjunto motriz baseia-se em um V8 Hemi de 8,2 litros com supercharger, capaz de entregar 12.000 cv. Para transferir esse torque ao solo, o veículo utiliza pneus slick traseiros de 36 polegadas de altura por 17 polegadas de largura, com vida útil limitada a apenas 2,4 quilômetros. Na frente, pneus estreitos reduzem a área de contato e o arrasto aerodinâmico.

Limites de Segurança

Embora a potência teórica permita ultrapassar os 563 km/h (350 mph), a NHRA limita a distância de prova a 1.000 pés (304,8 metros), em vez da tradicional quarta de milha. A redução do percurso visa expandir a zona de frenagem e mitigar riscos de acidentes em velocidades terminais. Como referência recente, Brittany Force foi a primeira a romper a barreira dos 340 mph em abril de 2025, registrando 341,59 mph.