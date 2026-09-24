Aposta radical da Geely: nova plataforma eletrificada força mudanças profundas na linha EX5

O Geely EX5 mantém o design externo, mas estreia em 23 de setembro com nova arquitetura elétrica e interior reformulado.

Photo: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Geely Galaxy E5

Tração e Energia

O crossover migra para a plataforma de 800 volts com tração traseira. A mudança central reside no conjunto de propulsão "16-em-1", que integra dezesseis componentes em um único módulo para reduzir a perda de energia entre a bateria e o motor.

O motor único entrega 333 cv, superando em 116 cv o Galaxy E5. A autonomia varia entre 550 km e 635 km, dependendo da capacidade da bateria escolhida. O sistema de segurança agora incorpora um sensor LiDAR e novos assistentes eletrônicos.

Interface e Acabamento

No interior, a Geely substituiu a maioria dos botões físicos por uma tela sensível ao toque. O console central agora recebe um seletor de marchas em cristal, enquanto o acabamento utiliza couro sintético perfurado e insertos de madeira.

O pacote de equipamentos inclui head-up display e assistente de voz.