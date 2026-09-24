Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido

Carros

A Toyota planeja unificar as carrocerias sedan e hatchback em um único formato fastback para a próxima geração do Corolla, prevista para 2025. A mudança responde à ascensão do Corolla Cross, que absorveu parte da demanda por versões compactas, e visa renovar a estética do modelo com linhas mais agressivas e um interior focado em telas, reduzindo botões físicos.

Toyota Corolla
Photo: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Corolla

Arquitetura e Propulsão

O projeto utiliza a plataforma TNGA-C, que comporta desde motores a combustão até pacotes de baterias. Diferente de Camry e RAV4, o Corolla manterá a opção puramente a gasolina.

O conjunto híbrido combinará um motor 1.5 de quatro cilindros com um motor elétrico, entregando 134 cv (94 cv do motor a combustão e 40 cv do elétrico). A Toyota projeta um ganho de eficiência energética entre 10% e 20% sobre a geração atual. A tração integral será viabilizada por um motor elétrico adicional no eixo traseiro.

Para as versões a combustão, a engenharia avalia dois caminhos: um 1.5 turbo ou um 2.0 turbo atualizado. A gama incluirá ainda uma versão totalmente elétrica com autonomia estimada em 400 km (250 milhas), embora a disponibilidade para o mercado norte-americano não esteja confirmada. A variante de performance, assinada pela GR, deve atingir 395 cv.

Posicionamento de Mercado

Com vendas próximas a 250 mil unidades anuais nos EUA, o Corolla enfrenta a obsolescência de seus ciclos atuais (sedan de 2020 e hatchback de 2019), perdendo terreno para o Honda Civic e para os crossovers compactos.

O desafio da Toyota reside na precificação: se o custo do sistema híbrido elevar demais o preço final, o modelo perde competitividade frente às versões a combustão. A mesma barreira aplica-se à versão elétrica, diante da desaceleração global na demanda por veículos BEV.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Groselha: o erro comum no uso de cinzas que bloqueia nutrientes no solo
Jardinagem
Groselha: o erro comum no uso de cinzas que bloqueia nutrientes no solo
Salada de cenoura com uva branca e molho cítrico de laranja
Receitas e Culinária
Salada de cenoura com uva branca e molho cítrico de laranja
Pedicure em casa: por que o movimento unidirecional da lixa define o acabamento
Mulher
Pedicure em casa: por que o movimento unidirecional da lixa define o acabamento
Mais populares
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8

O motor Hurricane 3.0 biturbo de 420 cv visa corrigir a suavidade do 4 cilindros e elevar a capacidade de reboque do crossover.

Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Técnicas de coloração de baixa manutenção: entenda como prolongar a vida útil do seu loiro
Técnicas de coloração de baixa manutenção: entenda como prolongar a vida útil do seu loiro
Troque o logotipo pelo corte: a engenharia do guarda-roupa após os 45 anos
O fim do alongamento massivo: a nova silhueta das unhas
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Salada de cenoura com uva branca e molho cítrico de laranja
Viola: a mecânica de expansão e a resistência natural da planta
Pedicure em casa: por que o movimento unidirecional da lixa define o acabamento
Pedicure em casa: por que o movimento unidirecional da lixa define o acabamento
últimos materiais
A crosta terrestre na zona de Turkana caiu para 13 km e torna a divisão da África irreversível
Sono de 8 horas não garante descanso se houver consumo de cafeína
Voyah Dreamer 9: potência de 761 cv e o limite do raio de giro
Unhas curtas e tons profundos: a nova sobriedade do dress code corporativo
Gazprom Neft cria unidade modular para converter óleos e gorduras em combustíveis
Transtejo Soflusa planeia subir preço de bilhetes ocasionais entre Cais do Sodré e Cacilhas
Consórcio de Todd Boehly tenta adquirir ativos internacionais da Lukoil sob sanções dos EUA
Pescadores revelam por que devolvem espécies específicas de peixes à água
Governo da Guiné-Bissau aprova construção de nova prisão no Ilhéu de Rei
Ошибка ценой в здоровье питомца: как часто на самом деле нужно купать собак
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.