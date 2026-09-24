Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido

A Toyota planeja unificar as carrocerias sedan e hatchback em um único formato fastback para a próxima geração do Corolla, prevista para 2025. A mudança responde à ascensão do Corolla Cross, que absorveu parte da demanda por versões compactas, e visa renovar a estética do modelo com linhas mais agressivas e um interior focado em telas, reduzindo botões físicos.

Photo: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Toyota Corolla

Arquitetura e Propulsão

O projeto utiliza a plataforma TNGA-C, que comporta desde motores a combustão até pacotes de baterias. Diferente de Camry e RAV4, o Corolla manterá a opção puramente a gasolina.

O conjunto híbrido combinará um motor 1.5 de quatro cilindros com um motor elétrico, entregando 134 cv (94 cv do motor a combustão e 40 cv do elétrico). A Toyota projeta um ganho de eficiência energética entre 10% e 20% sobre a geração atual. A tração integral será viabilizada por um motor elétrico adicional no eixo traseiro.

Para as versões a combustão, a engenharia avalia dois caminhos: um 1.5 turbo ou um 2.0 turbo atualizado. A gama incluirá ainda uma versão totalmente elétrica com autonomia estimada em 400 km (250 milhas), embora a disponibilidade para o mercado norte-americano não esteja confirmada. A variante de performance, assinada pela GR, deve atingir 395 cv.

Posicionamento de Mercado

Com vendas próximas a 250 mil unidades anuais nos EUA, o Corolla enfrenta a obsolescência de seus ciclos atuais (sedan de 2020 e hatchback de 2019), perdendo terreno para o Honda Civic e para os crossovers compactos.

O desafio da Toyota reside na precificação: se o custo do sistema híbrido elevar demais o preço final, o modelo perde competitividade frente às versões a combustão. A mesma barreira aplica-se à versão elétrica, diante da desaceleração global na demanda por veículos BEV.