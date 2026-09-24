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Voyah Dreamer 9: potência de 761 cv e o limite do raio de giro

Carros

O Voyah Dreamer 9 chega ao segmento de minivans de luxo com a proposta de competir diretamente com o Lexus LM, apostando em hardware de alta tensão e sistemas de assistência da Huawei. O modelo combina potência de até 761 cv com a capacidade de manobra de um veículo menor, graças ao sistema de esterçamento nas quatro rodas.

Voyah Dreamer
Photo: Wikipedia by Woshifongge2006, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Voyah Dreamer

Iluminação XPIXEL e projeção ativa

O design frontal mantém a grade vertical imponente, mas incorpora a tecnologia Huawei XPIXEL. O sistema utiliza 2,6 milhões de pixels para projetar setas de navegação e alertas de segurança diretamente no asfalto, transformando a iluminação em um instrumento de auxílio ao condutor em cruzamentos complexos.

Configuração interna e ergonomia

O acabamento utiliza madeira de bordo escandinava e couro. No cockpit, dois monitores de 15,6 polegadas controlam a interface. O foco está na segunda fileira, onde as poltronas giram até 180 graus para criar um ambiente de reunião.

As poltronas VIP possuem o "modo gravidade", com inclinação do encosto a 147 graus para redistribuir a pressão sobre a coluna vertebral. O pacote de conveniência inclui monitor de teto de 21,4 polegadas, geladeira de 13 litros e vidros eletrocrômicos com escurecimento instantâneo. O sistema de climatização, ventilação e massagem estende-se até a terceira fileira.

Plataforma de 800V e dinâmica de condução

A arquitetura elétrica de 800 volts reduz a resistência interna e permite recargas rápidas. A suspensão pneumática tricâmara, coordenada pelo sistema VMC, trabalha em conjunto com a traseira esterçante: as rodas posteriores giram até 10 graus, reduzindo o raio de giro e estabilizando a trajetória em alta velocidade.

A segurança ativa é gerida pelo Huawei Qiankun ADS 5, que processa dados de 37 sensores, incluindo LIDAR de ótica dual, para automação da condução em centros urbanos e rodovias.

Motorizações e performance

O modelo é oferecido em duas variantes técnicas:

  • Híbrido Plug-in (PHEV): Motor turbo 1.5 litros aliado a dois motores elétricos e bateria de 65 kWh. Entrega 761 cv, acelera de 0 a 100 km/h em 5,9 segundos e alcança autonomia combinada de 1.500 km (ciclo CLTC).
  • Elétrico (BEV): Bateria de 120 kWh e potência de 646 cv, com autonomia de 700 km.

Ambas as versões suportam carregamento ultrarrápido, elevando a carga de 20% a 80% em 12 minutos.

Especificações Técnicas

Característica Voyah Dreamer 9
Potência Máxima 761 cv (PHEV) / 646 cv (BEV)
Autonomia Combinada 1.500 km (CLTC)
Aceleração 0-100 km/h 5,9 segundos
Recarga Rápida (20-80%) 12 minutos
Ângulo de Esterçamento Traseiro Até 10 graus

Dados Comerciais e Operacionais

No mercado chinês, o preço inicial é de 420 mil yuans (aproximadamente R$ 330 mil), chegando a 530 mil yuans nas versões topo de linha. Na versão híbrida, com a bateria descarregada, o consumo de combustível é de 5,55 litros a cada 100 km.

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