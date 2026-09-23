Arábia Saudita lança marca própria de elétricos

A Arábia Saudita migra da importação para a manufatura automotiva com a Ceer, marca nascida da parceria entre o fundo PIF e a Foxconn. A empresa revelou a linha Exobot, composta por um sedã e um crossover, como pilares de um polo industrial no Cidade Econômica do Rei Abdullah, onde a Lucid e a Hyundai Transsys já instalam suas operações.

Photo: commons.wikimedia.org by Paasikivi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Саудовской Аравии

Engenharia e Componentes

O projeto distribui a carga técnica entre parceiros globais: a Foxconn fornece a plataforma e a eletrônica, enquanto a BMW atua na consultoria de engenharia. A tração resulta da soma de dois motores — um traseiro da croata Rimac e um dianteiro da coreana Hyundai Transsys. Essa configuração entrega potência superior a 1.100 cv, reduzindo o tempo de 0 a 100 km/h para 2,1 segundos.

Para enfrentar a temperatura do deserto, o para-brisa recebeu um revestimento prateado que reflete a radiação térmica. O crossover Exobot foi estruturado para suportar a carga mecânica de terrenos arenosos. No cockpit, a marca manteve botões físicos ao lado de telas sensíveis ao toque e adotou o sistema steer-by-wire, eliminando a conexão mecânica direta entre o volante e as rodas.

Localização e Cronograma

A linha de montagem deve entrar em operação em janeiro de 2027, com as primeiras entregas previstas para março do mesmo ano. O foco inicial limita-se à Arábia Saudita e aos países do Golfo, onde os elétricos representam 3% das vendas anuais (aproximadamente 24 mil unidades).

A meta é elevar a participação de componentes locais para 45% até 2034. Atualmente, cidadãos sauditas ocupam 46% dos 2.300 postos de trabalho da companhia. O plano de expansão prevê sete modelos até 2030, incluindo veículos do segmento D.

Arquitetura Híbrida

A plataforma da Ceir foi projetada para ser agnóstica quanto à fonte de energia. A estrutura permite a integração de sistemas híbridos ou extenders de autonomia (range-extenders) sem a necessidade de redesenhar o chassi. A medida serve como salvaguarda caso a implantação de redes de carregamento na região não acompanhe o ritmo de produção dos veículos.