Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Arábia Saudita lança marca própria de elétricos

Carros

A Arábia Saudita migra da importação para a manufatura automotiva com a Ceer, marca nascida da parceria entre o fundo PIF e a Foxconn. A empresa revelou a linha Exobot, composta por um sedã e um crossover, como pilares de um polo industrial no Cidade Econômica do Rei Abdullah, onde a Lucid e a Hyundai Transsys já instalam suas operações.

Флаг Саудовской Аравии
Photo: commons.wikimedia.org by Paasikivi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Саудовской Аравии

Engenharia e Componentes

O projeto distribui a carga técnica entre parceiros globais: a Foxconn fornece a plataforma e a eletrônica, enquanto a BMW atua na consultoria de engenharia. A tração resulta da soma de dois motores — um traseiro da croata Rimac e um dianteiro da coreana Hyundai Transsys. Essa configuração entrega potência superior a 1.100 cv, reduzindo o tempo de 0 a 100 km/h para 2,1 segundos.

Para enfrentar a temperatura do deserto, o para-brisa recebeu um revestimento prateado que reflete a radiação térmica. O crossover Exobot foi estruturado para suportar a carga mecânica de terrenos arenosos. No cockpit, a marca manteve botões físicos ao lado de telas sensíveis ao toque e adotou o sistema steer-by-wire, eliminando a conexão mecânica direta entre o volante e as rodas.

Localização e Cronograma

A linha de montagem deve entrar em operação em janeiro de 2027, com as primeiras entregas previstas para março do mesmo ano. O foco inicial limita-se à Arábia Saudita e aos países do Golfo, onde os elétricos representam 3% das vendas anuais (aproximadamente 24 mil unidades).

A meta é elevar a participação de componentes locais para 45% até 2034. Atualmente, cidadãos sauditas ocupam 46% dos 2.300 postos de trabalho da companhia. O plano de expansão prevê sete modelos até 2030, incluindo veículos do segmento D.

Arquitetura Híbrida

A plataforma da Ceir foi projetada para ser agnóstica quanto à fonte de energia. A estrutura permite a integração de sistemas híbridos ou extenders de autonomia (range-extenders) sem a necessidade de redesenhar o chassi. A medida serve como salvaguarda caso a implantação de redes de carregamento na região não acompanhe o ritmo de produção dos veículos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Carros
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Portugal
Portugal rumo ao desvio: segundo maior desequilíbrio na Zona Euro já em 2027
Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Primavera de 2026 começa com El Niño potencialmente recorde e impactos distintos no Brasil
Mais populares
Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026

O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.

Silhueta que alonga sem esforço: trench curto redefine proporções em 2026
Troque o logotipo pelo corte: a engenharia do guarda-roupa após os 45 anos
Troque o logotipo pelo corte: a engenharia do guarda-roupa após os 45 anos
Bolo de oxicoco com creme: a importância do descanso para a textura ideal
Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
O fim do alongamento massivo: a nova silhueta das unhas
Primers matificantes vs. iluminadores: quando usar cada um
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida
últimos materiais
Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8
Thread Lifting: a diferença entre tração mecânica e bioestimulação
Mazda MX-5 NC com V6: a potência do Duratec versus o peso do chassi
Bioestimulador Sculptra revela efeito real semanas depois
CSTAF prolonga equipa especial para escoar processos da AIMA até 2027
Dados da Nature indicam impacto positivo na retenção de talentos remotos
Brasil lidera concessões de residência em Portugal com 115.709 novas autorizações em 2025
Modelo brasileiro de certificação de competências expande-se para cidadãos dos PALOP em Lisboa
Argélia encerra moratória de 30 anos sobre pena de morte
Pedicure em casa: por que o movimento unidirecional da lixa define o acabamento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.