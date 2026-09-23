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Jeep Grand Cherokee 2028: Motor Hurricane 6 cilindros substitui o V8

Carros

O Jeep Grand Cherokee de 2028 terá o motor Hurricane de seis cilindros em linha como item de série. Segundo informações do Moparinsiders, o crossover adotará a versão 3.0 com biturbo, entregando 420 cv e 631 Nm de torque.

Jeep Grand Cherokee
Photo: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jeep Grand Cherokee

Substituição do V8 Hemi

A mudança visa corrigir a entrega de potência do modelo 2026, equipado com o Hurricane de quatro cilindros (324 cv), que apresentou irregularidades na suavidade de operação. O novo seis cilindros preenche a lacuna deixada pelo V8 Hemi 5.7, que fornecia 360 cv e 530 Nm.

O aumento do torque altera a capacidade de tração do veículo: a configuração atual de quatro cilindros limita o reboque a 2.812 kg, marca que deve subir com a nova motorização.

Posicionamento e versões especiais

Tim Kuniski, chefe das marcas americanas da Stellantis, descarta o retorno do V8 padrão para não canibalizar o Dodge Durango. No entanto, o motor oito cilindros pode reaparecer em versões SRT.

A Jeep apresentou em agosto um protótipo do Grand Cherokee com um Hurricane modificado e sistema eBoost Air, que elimina o lag do turbo e eleva a potência para 640 cv. Essa tecnologia, porém, não deve compor a série de produção de 2028.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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