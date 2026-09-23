Mazda MX-5 NC com V6: a potência do Duratec versus o peso do chassi

A Rocketeer, oficina especializada em conversões, adaptou o motor V6 para a terceira geração da Mazda MX-5 (NC). O projeto migra o foco dos modelos iniciais para o chassi NC, historicamente criticado pelo peso elevado e perda de agilidade em relação às demais gerações da Miata.

Photo: Mazda is licensed under public domain Mazda MX5 Miata

Mecânica e Distribuição de Massa

A base da conversão é o Ford Duratec V6 de 3.0 litros, proveniente do Jaguar S-Type. O bloco de alumínio reduz a massa total comparado aos motores de quatro cilindros em ferro fundido das primeiras MX-5, mitigando o impacto no centro de gravidade. Para manter a distribuição de peso em 50/50, a Rocketeer recuou a posição do motor no cofre.

O conjunto aspirado entrega mais de 300 cv. O ganho de potência depende de dois componentes específicos: um sistema de admissão em fibra de carbono e um escapamento de fluxo livre.

Custos e Logística

O veículo completo custa a partir de US$ 28.000, valor próximo ao de uma MX-5 ND zero quilômetro. Para quem opta pela instalação manual, a oficina vende o kit do motor a partir de £ 8.000 (no mercado britânico).

Para evitar o transporte transatlântico de carros inteiros, a Rocketeer estabeleceu um centro de parcerias no Kansas, operando a distribuição e montagem para o mercado norte-americano.

Viabilidade do Chassi

A escolha da plataforma NC em detrimento da ND atual baseia-se no espaço interno superior e na disponibilidade de componentes de terceiros. O aumento de potência do V6 exige upgrades em freios e suspensão, itens que possuem mercado consolidado para a terceira geração, permitindo ajustar a dinâmica do carro ao novo torque.