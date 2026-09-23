Porsche patenteia simulação de câmbio manual para transmissões DCT

A Porsche registrou a patente DE102025109563A1 para um sistema que simula a operação de um câmbio manual em transmissões de dupla embreagem (DCT). A solução utiliza a tecnologia shift-by-wire para replicar a física do controle manual, integrando um terceiro pedal ao cockpit.
O sistema opera em três configurações distintas:
A arquitetura é compatível com motores a combustão e híbridos. O objetivo técnico é converter sinais eletrônicos e atuadores em feedback tátil, mimetizando o esforço e a resistência de um sistema mecânico.
A Porsche entra em um campo de experimentações sobre a interface homem-máquina. A Koenigsegg já utiliza a Light Speed Transmission, que combina a eficiência de um sistema de 9 marchas com a operação de um manual de 6. Já a Ferrari, no modelo 12Cilindri Manuale, implementou um sistema que simula erros de condução, permitindo que o carro sofra trancos ou morra caso o operador erre o tempo de embreagem.
Essas soluções buscam manter a eficiência volumétrica e a velocidade de trocas das transmissões modernas, devolvendo ao condutor o controle físico do conjunto motriz.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O outono de 2026 aposta em jaquetas leves que equilibram mobilidade, texturas marcantes e camadas versáteis para as primeiras quedas de temperatura.