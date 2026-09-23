Porsche patenteia simulação de câmbio manual para transmissões DCT

A Porsche registrou a patente DE102025109563A1 para um sistema que simula a operação de um câmbio manual em transmissões de dupla embreagem (DCT). A solução utiliza a tecnologia shift-by-wire para replicar a física do controle manual, integrando um terceiro pedal ao cockpit.

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Dinâmica de operação

O sistema opera em três configurações distintas:

Automático: A gestão das marchas ocorre de forma autônoma pelo software.

A gestão das marchas ocorre de forma autônoma pelo software. Sequencial: As trocas são acionadas via borboletas ou alavanca.

As trocas são acionadas via borboletas ou alavanca. Simulação Manual: O pedal da embreagem torna-se ativo e a alavanca de câmbio altera seu comportamento. Ela deixa de ser monostável (retorno ao centro) para se tornar multiestável, fixando-se em posições específicas para reproduzir a grade de engates (H-pattern) de uma transmissão manual.

A arquitetura é compatível com motores a combustão e híbridos. O objetivo técnico é converter sinais eletrônicos e atuadores em feedback tátil, mimetizando o esforço e a resistência de um sistema mecânico.

O cenário das transmissões híbridas

A Porsche entra em um campo de experimentações sobre a interface homem-máquina. A Koenigsegg já utiliza a Light Speed Transmission, que combina a eficiência de um sistema de 9 marchas com a operação de um manual de 6. Já a Ferrari, no modelo 12Cilindri Manuale, implementou um sistema que simula erros de condução, permitindo que o carro sofra trancos ou morra caso o operador erre o tempo de embreagem.

Essas soluções buscam manter a eficiência volumétrica e a velocidade de trocas das transmissões modernas, devolvendo ao condutor o controle físico do conjunto motriz.