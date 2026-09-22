Nissan Rogue estreia plataforma própria e e-Power: 225 cv elétricos sem modo EV

O Nissan Rogue rompeu a dependência técnica do Mitsubishi Outlander e adota agora uma plataforma proprietária. A mudança estrutural acompanha a chegada do sistema e-Power ao mercado norte-americano, alterando a lógica de tração do crossover.

Photo: commons.wikimedia.org by North Island Nissan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Nissan Rogue

Arquitetura e-Power: a tração elétrica

A propulsão baseia-se em um motor 1.5 turbo de 148 cv que atua exclusivamente como gerador de energia, sem conexão mecânica com as rodas. O torque é entregue por dois motores elétricos: um frontal de 202 cv e um traseiro de 134 cv. A potência combinada do sistema chega a 225 cv, um incremento de 24 cv em relação à versão anterior.

A ausência de caixa de câmbio simplifica a transmissão da energia, que flui diretamente para os motores. A bateria de 1,67 kWh opera como buffer de energia, o que impede a condução em modo puramente elétrico. O consumo médio registra 6,2 litros por 100 km, caindo para 5,9 litros no ciclo urbano.

Estrutura e Interface

O design exterior alinha-se ao modelo Leaf, com nova grade frontal e integração de ótica LED. Nas versões topo de linha, a traseira é finalizada por uma barra luminosa contínua.

O painel concentra um cluster digital de 12,3 polegadas e uma tela central de 14,3 polegadas. A Nissan incluiu carregamento por indução de 15 W com suporte para a instalação de um segundo módulo. O controle do sistema de climatização permanece via botões físicos.

Sistemas ProPILOT

O pacote ProPILOT Assist integra agora uma câmera com ângulo de visão 20% maior, o que reduz o tempo de resposta do sistema de frenagem diante do tráfego. O veículo opera de forma autônoma em congestionamentos, desde que haja marcação viária visível. A Nissan projeta a inclusão de inteligência artificial para expandir as capacidades de condução autônoma nas próximas atualizações.