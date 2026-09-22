Geely Galaxy E5: transformação radical com mais potência e autonomia surpreendente

O Geely Galaxy E5 (vendido no Brasil e na Rússia como EX5) passou por uma atualização técnica na China que altera a entrega de potência e a ergonomia externa. A mudança central está na substituição do motor elétrico: a unidade de 218 cv foi trocada por um propulsor de 333 cv. Esse salto de torque e potência elevou a velocidade máxima de 180 km/h para 201 km/h. As vendas desta versão começam em 23 de setembro no mercado chinês.

Photo: commons.wikimedia.org by Agratsa, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Geely EX5

Tração e autonomia

A nova configuração de motor exige maior dissipação térmica no inversor e maior carga sobre o sistema de frenagem para conter a inércia do veículo em velocidades mais altas. Para alimentar o conjunto, a Geely mantém duas opções de bateria: 61,5 kWh e 70 kWh. No ciclo WLTP, a autonomia medida é de 451 km e 521 km, respectivamente.

Há uma divergência nos dados de eficiência: a versão de entrada no mercado russo, com bateria similar, registrou 430 km de autonomia. A diferença sugere que a atualização chinesa incluiu a recalibração dos algoritmos de gestão de energia para extrair mais quilômetros por kWh.

Mudanças estruturais e hardware

O design externo sofreu a remoção das maçanetas retráteis, substituídas por punhos fixos convencionais. A alteração elimina o risco de travamento do mecanismo por congelamento ou falha elétrica, garantindo o acesso físico ao interior do carro em climas extremos. O para-choque dianteiro foi redimensionado, o que estendeu o comprimento total do crossover para 4.636 mm, enquanto a distância entre eixos permanece em 2.750 mm.

No cockpit, o volante foi remodelado para melhorar a ergonomia de preensão. A atualização tecnológica mais densa é a integração de um sensor LiDAR ao sistema de assistência ao condutor (ADAS), o que amplia a precisão da detecção de obstáculos e a manutenção de faixa via leitura de profundidade real, e não apenas por contraste de imagem de câmeras.

Mercado e trade-offs

Atualmente, o EX5 é comercializado na Rússia com preços entre 4,17 e 4,48 milhões de rublos. Para o consumidor, o aumento da potência para 333 cv traz um trade-off financeiro: maior agilidade em ultrapassagens e retomadas, porém com um provável aumento no custo do imposto veicular, dependendo da legislação regional.

Além da versão puramente elétrica, a Geely iniciou a produção da variante híbrida EM-i no Brasil, via parceria com a Renault, o que indica a diversificação da plataforma para diferentes matrizes energéticas.