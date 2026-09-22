Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida

O mercado chinês recebeu o Hongqi Tiangong 07 (exportado como EH7), um sedã elétrico de luxo com preço de entrada fixado em 169.900 yuans. Convertido, o valor gira em torno de 2,1 milhões de rublos, patamar que, no papel, aproxima um veículo de cinco metros de modelos populares a combustão, embora a entrega técnica coloque o modelo em outra categoria de custo e operação.
Com 5 metros de comprimento e entre-eixos de 3 metros, o Tiangong 07 aposta na rigidez estrutural. O chassi utiliza 74% de aço de alta resistência, e o teto suporta uma carga de 9 toneladas — quatro vezes o peso do próprio carro. Para o proprietário, esse reforço não é apenas um dado de marketing, mas uma proteção real para o pacote de baterias em caso de capotamento, reduzindo a chance de curto-circuito e incêndios.
O veículo integra um lidar dinâmico de 384 linhas no teto, complementado por câmeras e radares. O sistema permite manobras urbanas complexas e estacionamento automatizado. Contudo, a eficiência desse pacote depende da infraestrutura local: a precisão do piloto automático cai drasticamente diante de sinalizações apagadas ou neve, exigindo que o condutor mantenha a atenção total apesar da promessa de autonomia.
A cabine é centrada em telas, com um monitor central de 17,3 polegadas e painel digital de 8,88 polegadas. O console central adota um seletor rotativo similar ao sistema MMI da Audi. O destaque para quem passa longos períodos no carro é o banco do passageiro, que reclina totalmente para formar uma cama de 1,6 metro. O conjunto é completado por 18 alto-falantes Bose e 33 compartimentos internos.
O sedã utiliza arquitetura de 800 volts, o que acelera a recarga em estações compatíveis. A versão de entrada, com tração traseira, entrega 462 cv e 450 Nm, atingindo 100 km/h em 5,6 segundos. A variante com tração integral sobe a potência para 720 cv. A autonomia varia entre 640 km e 730 km (ciclo CLTC).
O trade-off aqui reside no desgaste. A combinação de alto torque e peso elevado de baterias exige um regime de manutenção rigoroso para suspensão e freios. O custo de propriedade a longo prazo dependerá da disponibilidade de peças de reposição para a plataforma de 800V, que é mais complexa que a média do mercado.
|Parâmetro
|Especificação
|Comprimento / Entre-eixos
|5000 mm / 3000 mm
|Potência (Base / Topo)
|462 cv / 720 cv
|Aceleração 0-100 km/h
|5,6 segundos (Base)
|Autonomia (CLTC)
|Até 730 km
|Resistência do Teto
|Até 9 toneladas
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