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Hongqi Tiangong 07: preço agressivo, manutenção rigorosa exigida

Carros

O mercado chinês recebeu o Hongqi Tiangong 07 (exportado como EH7), um sedã elétrico de luxo com preço de entrada fixado em 169.900 yuans. Convertido, o valor gira em torno de 2,1 milhões de rublos, patamar que, no papel, aproxima um veículo de cinco metros de modelos populares a combustão, embora a entrega técnica coloque o modelo em outra categoria de custo e operação.

Hongqi EH7
Photo: commons.wikimedia.org by Calreyn88, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hongqi EH7

Estrutura e Segurança Passiva

Com 5 metros de comprimento e entre-eixos de 3 metros, o Tiangong 07 aposta na rigidez estrutural. O chassi utiliza 74% de aço de alta resistência, e o teto suporta uma carga de 9 toneladas — quatro vezes o peso do próprio carro. Para o proprietário, esse reforço não é apenas um dado de marketing, mas uma proteção real para o pacote de baterias em caso de capotamento, reduzindo a chance de curto-circuito e incêndios.

Tecnologia de Condução e Limitações

O veículo integra um lidar dinâmico de 384 linhas no teto, complementado por câmeras e radares. O sistema permite manobras urbanas complexas e estacionamento automatizado. Contudo, a eficiência desse pacote depende da infraestrutura local: a precisão do piloto automático cai drasticamente diante de sinalizações apagadas ou neve, exigindo que o condutor mantenha a atenção total apesar da promessa de autonomia.

Interior e Ergonomia

A cabine é centrada em telas, com um monitor central de 17,3 polegadas e painel digital de 8,88 polegadas. O console central adota um seletor rotativo similar ao sistema MMI da Audi. O destaque para quem passa longos períodos no carro é o banco do passageiro, que reclina totalmente para formar uma cama de 1,6 metro. O conjunto é completado por 18 alto-falantes Bose e 33 compartimentos internos.

Desempenho e Custos de Manutenção

O sedã utiliza arquitetura de 800 volts, o que acelera a recarga em estações compatíveis. A versão de entrada, com tração traseira, entrega 462 cv e 450 Nm, atingindo 100 km/h em 5,6 segundos. A variante com tração integral sobe a potência para 720 cv. A autonomia varia entre 640 km e 730 km (ciclo CLTC).

O trade-off aqui reside no desgaste. A combinação de alto torque e peso elevado de baterias exige um regime de manutenção rigoroso para suspensão e freios. O custo de propriedade a longo prazo dependerá da disponibilidade de peças de reposição para a plataforma de 800V, que é mais complexa que a média do mercado.

Ficha Técnica: Hongqi Tiangong 07

Parâmetro Especificação
Comprimento / Entre-eixos 5000 mm / 3000 mm
Potência (Base / Topo) 462 cv / 720 cv
Aceleração 0-100 km/h 5,6 segundos (Base)
Autonomia (CLTC) Até 730 km
Resistência do Teto Até 9 toneladas

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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