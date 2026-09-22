Volvo entrega comando a veterano do grupo VW enquanto revisa plano de 13 elétricos até 2030

Klaus Zellmer assume a liderança da Volvo Cars

A Volvo Cars anunciou que Klaus Zellmer será o novo presidente e CEO da marca. O executivo alemão deixa a Skoda, onde desde 2022 geria a expansão da gama elétrica e a rentabilidade da operação. Zellmer deve assumir o cargo até 1º de outubro de 2027.

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Perfil técnico e transição

Zellmer soma quase 30 anos de trajetória no Grupo Volkswagen, com passagens extensas pela Porsche. A escolha indica a intenção da Volvo de fundir a gestão de luxo com a escala de produção em massa. Erik Li, chefe da Geely — controladora da Volvo -, afirmou que esse equilíbrio de competências é a prioridade atual da marca.

Ele substitui Håkan Samuelsson, de 75 anos. Samuelsson havia retomado o comando em março de 2025 por um período determinado, após a saída de Jim Rowan, executivo sem experiência prévia no setor automotivo que não atingiu as metas estabelecidas. A gestão de Samuelsson serviu para estabilizar a operação após a tentativa frustrada de aplicar um modelo de gestão externo.

Desafios industriais e mix de produtos

Zellmer assume a presidência durante a revisão da estratégia de eletrificação. Apesar dos investimentos em software e plataformas EV, a queda na demanda por veículos elétricos forçou a Volvo a ajustar a rota. A empresa acaba de encerrar o ciclo de lançamento dos modelos EX90, ES90 e EX60.

O planejamento prevê o lançamento de 13 novos veículos até 2030. O desafio do novo CEO será calibrar a capacidade produtiva e a logística de suprimentos para responder às oscilações de demanda no segmento premium.