Maserati substitui DNA técnico por arquitetura chinesa para evitar colapso

A Maserati tenta reverter a crise mais severa da última década com um plano de sobrevivência baseado em uma aliança com a gigante de tecnologia Huawei e a estatal JAC Motors. A estratégia consiste em adotar a arquitetura de veículos elétricos chineses, medida tomada após as vendas de 2025 despencarem para menos de 8 mil unidades.
Na prática, a marca italiana altera seu DNA técnico: os próximos modelos com o tridente no capô serão versões reestilizadas de carros premium da submarca chinesa Maextro.
O projeto já avançou para a fase de desenvolvimento de dois modelos: um crossover topo de linha e um Gran Turismo elétrico. A Huawei é responsável pela plataforma digital, incluindo o sistema operacional e o piloto automático. Já a JAC Motors cuida do projeto de chassi, carroceria e fabricação.
A Maserati atua como estúdio de design e fornece a rede de concessionárias para viabilizar a entrada dos parceiros chineses nos mercados da Europa e do Oriente Médio.
Para a especialista em operações de importação Elena Smirnova, a união é reflexo do volume de exportações da China. Segundo a especialista, para a Maserati, adquirir uma solução pronta é financeiramente viável diante dos prejuízos atuais, evitando o custo de desenvolver uma plataforma elétrica do zero.
Para reduzir custos, a operação seguirá o modelo de montagem CKD (completamente desmontado). As etapas de soldagem e pintura ocorrem na planta da JAC em Hefei, na China. As carrocerias são então enviadas para as fábricas de Cassino e Modena, na Itália.
Nas unidades italianas, os carros recebem acabamento interno com materiais premium e ajustes finais de suspensão e dirigibilidade. Enquanto no mercado interno chinês os veículos serão vendidos como Maextro, as versões de exportação manterão a marca Maserati.
O engenheiro mecânico Mikhail Lazarev alerta que o maior risco reside na compatibilidade do chassi chinês com a expectativa de performance da marca. A calibração em Modena será decisiva para que o carro não seja percebido apenas como um dispositivo eletrônico sobre rodas.
Os indicadores da Maserati mostram um cenário crítico: o volume de entregas caiu 80% em comparação ao pico de 2017. Com vendas anuais abaixo de 8 mil unidades, a receita é insuficiente para cobrir os custos operacionais, tornando a parceria chinesa a única alternativa para evitar o fechamento.
Diferente de outras montadoras que recuam na digitalização excessiva, a Maserati aposta na tecnologia da Huawei para atrair consumidores jovens na França, Alemanha e Itália.
O mecânico Denis Khromov observa que a mudança para componentes chineses também impacta o custo de manutenção. Caso a eletrônica da Huawei se mostre mais confiável que os sistemas italianos anteriores, a reputação da marca no mercado de usados pode ser recuperada.
|Parâmetro
|Detalhes do Projeto
|Doadores Tecnológicos
|Huawei (Plataforma IT) e JAC (Chassi e Produção)
|Linha de Produtos
|Crossover grande e GT elétrico
|Produção
|China (Soldagem/Pintura), Itália (Montagem Final)
|Posicionamento de Marca
|Maextro (China), Maserati (Mercado Global)
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