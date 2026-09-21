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Maserati substitui DNA técnico por arquitetura chinesa para evitar colapso

Carros

Maserati aposta em tecnologia chinesa para evitar colapso após queda nas vendas

A Maserati tenta reverter a crise mais severa da última década com um plano de sobrevivência baseado em uma aliança com a gigante de tecnologia Huawei e a estatal JAC Motors. A estratégia consiste em adotar a arquitetura de veículos elétricos chineses, medida tomada após as vendas de 2025 despencarem para menos de 8 mil unidades.

Maserati
Photo: commons.wikimedia.org by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Maserati

Na prática, a marca italiana altera seu DNA técnico: os próximos modelos com o tridente no capô serão versões reestilizadas de carros premium da submarca chinesa Maextro.

Divisão de tarefas: hardware da JAC e software da Huawei

O projeto já avançou para a fase de desenvolvimento de dois modelos: um crossover topo de linha e um Gran Turismo elétrico. A Huawei é responsável pela plataforma digital, incluindo o sistema operacional e o piloto automático. Já a JAC Motors cuida do projeto de chassi, carroceria e fabricação.

A Maserati atua como estúdio de design e fornece a rede de concessionárias para viabilizar a entrada dos parceiros chineses nos mercados da Europa e do Oriente Médio.

Para a especialista em operações de importação Elena Smirnova, a união é reflexo do volume de exportações da China. Segundo a especialista, para a Maserati, adquirir uma solução pronta é financeiramente viável diante dos prejuízos atuais, evitando o custo de desenvolver uma plataforma elétrica do zero.

Logística de montagem: de Hefei para a Itália

Para reduzir custos, a operação seguirá o modelo de montagem CKD (completamente desmontado). As etapas de soldagem e pintura ocorrem na planta da JAC em Hefei, na China. As carrocerias são então enviadas para as fábricas de Cassino e Modena, na Itália.

Nas unidades italianas, os carros recebem acabamento interno com materiais premium e ajustes finais de suspensão e dirigibilidade. Enquanto no mercado interno chinês os veículos serão vendidos como Maextro, as versões de exportação manterão a marca Maserati.

O engenheiro mecânico Mikhail Lazarev alerta que o maior risco reside na compatibilidade do chassi chinês com a expectativa de performance da marca. A calibração em Modena será decisiva para que o carro não seja percebido apenas como um dispositivo eletrônico sobre rodas.

Números da crise e foco em exportação

Os indicadores da Maserati mostram um cenário crítico: o volume de entregas caiu 80% em comparação ao pico de 2017. Com vendas anuais abaixo de 8 mil unidades, a receita é insuficiente para cobrir os custos operacionais, tornando a parceria chinesa a única alternativa para evitar o fechamento.

Diferente de outras montadoras que recuam na digitalização excessiva, a Maserati aposta na tecnologia da Huawei para atrair consumidores jovens na França, Alemanha e Itália.

O mecânico Denis Khromov observa que a mudança para componentes chineses também impacta o custo de manutenção. Caso a eletrônica da Huawei se mostre mais confiável que os sistemas italianos anteriores, a reputação da marca no mercado de usados pode ser recuperada.

Parâmetro Detalhes do Projeto
Doadores Tecnológicos Huawei (Plataforma IT) e JAC (Chassi e Produção)
Linha de Produtos Crossover grande e GT elétrico
Produção China (Soldagem/Pintura), Itália (Montagem Final)
Posicionamento de Marca Maextro (China), Maserati (Mercado Global)

Pontos centrais do plano

  • Origem técnica: A plataforma, baterias e software são chineses. O design, materiais e ajuste de chassi permanecem sob controle italiano.
  • Escolha dos parceiros: A JAC traz experiência em marcas premium, enquanto a Huawei fornece um dos sistemas de condução autônoma e multimídia mais avançados do mercado.
  • Mercados-alvo: Foco prioritário no Oriente Médio e nos principais mercados europeus.
  • Manutenção industrial: As fábricas de Modena e Cassino continuam operando como centros de montagem, permitindo que a marca mantenha o selo Made in Italy.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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