Belgee X50 troca motor turbo por aspirado para priorizar durabilidade

A Belgee lançou a nova versão do crossover X50 com alteração completa no conjunto mecânico. O modelo abandona o motor turbo em favor de uma configuração aspirada combinada a uma transmissão automática convencional. O veículo já chegou às concessionárias da Bielorrússia com ajustes focados em durabilidade e adaptação a climas rigorosos.

Mecânica: a transição do turbo para o aspirado

A mudança central está no motor. O crossover agora utiliza um propulsor aspirado de 1.5 litro e quatro cilindros, que entrega 122 cv e torque máximo de 152 Nm entre 4.000 e 5.000 rpm. O motor é o mesmo equipando o sedã Belgee S50, o que padroniza a manutenção e a disponibilidade de peças.

A transmissão é uma caixa automática hidráulica de seis marchas. Essa combinação visa aumentar a vida útil dos componentes e reduzir a exigência quanto à qualidade do combustível. Segundo dados do fabricante, o consumo médio no ciclo misto é de 7,2 litros a cada 100 km.

Design: ajustes pontuais no visual

O X50 mantém a silhueta original, mas removeu elementos decorativos. A moldura cromada das janelas laterais foi eliminada e o para-choque traseiro foi redesenhado para ocultar as ponteiras do escapamento. O modelo ganhou capas de retrovisores com acabamento em carbono e um aerofólio na tampa do porta-malas.

As dimensões permanecem as mesmas: 4.330 mm de comprimento e 2.600 mm de distância entre eixos. O porta-malas comporta 330 litros. A paleta de cores oferece quatro opções: branco, azul, prata e cinza metálico.

Versão Standard e pacote de inverno

O lançamento ocorre na versão Standard, com interior em eco-couro e central multimídia de 8 polegadas compatível com Apple CarPlay e Bluetooth. O veículo conta com direção assistida eletricamente e freio de estacionamento eletrônico com função Auto Hold.

O pacote de segurança inclui câmera de ré, sensores de estacionamento, controle de cruzeiro e assistentes de partida em aclives e declives. Para regiões frias, o "pacote de inverno" adiciona aquecimento do volante, dos bancos dianteiros, dos esguichos do lavador e da zona de repouso dos limpadores.

Característica / Opção Belgee X50 (Aspirado) Motor 1.5L Aspirado, 122 cv Transmissão Automática convencional de 6 marchas Consumo (Misto) 7,2 L / 100 km Opções de Inverno Aquecimento de volante, bancos e esguichos

Preços e condições de compra

O preço base do crossover é de 58.900 rublos bielorrussos, valor que cai para 54.900 rublos na modalidade de trade-in. A marca também oferece linhas de crédito com prazos estendidos e taxas reduzidas.

Existem planos de financiamento com taxas a partir de 0,01% ao ano, com entrada mínima de 25% do valor do veículo e prazos de pagamento de até 10 anos.

Perguntas frequentes

Qual a vantagem do novo motor?

O motor aspirado é mecanicamente mais simples que o turbo, tende a ter maior vida útil e apresenta menor risco de superaquecimento.

O que mudou no exterior?

O para-choque traseiro foi alterado para esconder o escapamento, o cromo das janelas foi removido e os espelhos agora têm acabamento em carbono.

Quais sistemas de auxílio ao motorista estão presentes?

O carro possui sensores de estacionamento, câmera de ré, controle de cruzeiro, controle de estabilidade e assistentes de rampa.

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Verificação técnica: Mikhail Lazarev (especialista em segurança veicular), Denis Khromov (mecânico automotivo), Dmitry Nesterov (especialista em crédito).