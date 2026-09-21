BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes

Uma volta ao mundo em um carro elétrico testa menos a bateria e mais a capacidade de planejamento logístico e a paciência do condutor. Desde setembro de 2023, Gloria, da Malásia, e Fanyu Hu, da China, percorrem 197 países a bordo de um BYD Atto 3. Até agora, a dupla cruzou 35 nações, enfrentando temperaturas entre -15°C e +45°C e estradas que deixam de ser pavimentadas logo após os limites urbanos.
O veículo escolhido para a expedição é o BYD Atto 3 (conhecido na China como Yuan Plus), um crossover de tração dianteira equipado com a bateria LFP Blade de 60,48 kWh e motor de 204 cv. Para lidar com extremos térmicos, o carro conta com uma bomba de calor, componente essencial para mitigar a perda de autonomia no frio intenso ou calor excessivo. O modelo foi utilizado em sua configuração de fábrica, sem modificações estruturais ou mecânicas.
Durante a passagem por Iraque, Afeganistão e Quirguistão, não foram registrados falhas nos componentes principais do automóvel. O desgaste concentrou-se em periféricos e consumíveis: o cabo de recarga precisou ser substituído devido à alta frequência de ciclos em pontos de carga lenta, onde a potência chegava a cair para 1,8 kW. Além disso, uma das câmeras do sistema de monitoramento parou de funcionar após um acidente no Iraque.
O maior obstáculo da jornada não foi a confiabilidade mecânica, mas a infraestrutura elétrica. No Afeganistão, a instabilidade da voltagem da rede transformou a recarga em um desafio diário. Já no Canadá e nos arredores de Los Angeles, o casal chegou ao limite crítico da bateria em duas ocasiões: em uma delas, restavam apenas dois quilômetros de autonomia; na outra, o indicador marcava 1%.
Nesses cenários, a estratégia de condução muda drasticamente. Para alcançar a tomada mais próxima, a velocidade é reduzida ao mínimo possível, única forma de diminuir a carga sobre a bateria e estender a energia restante, ignorando a impaciência dos motoristas que seguem atrás.
A experiência demonstra que a mobilidade elétrica é viável para viagens globais, desde que haja flexibilidade total para alterar a rota conforme a disponibilidade de carregadores. Após passarem pelo Cazaquistão, o casal planeja retornar à Rússia para seguir via Polônia e Espanha em direção à África, com o objetivo de percorrer do Marrocos até a África do Sul.
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Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.