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BYD Atto 3 completa 35 países sem falha mecânica, mas infraestrutura leva bateria a 1% duas vezes

Carros

Uma volta ao mundo em um carro elétrico testa menos a bateria e mais a capacidade de planejamento logístico e a paciência do condutor. Desde setembro de 2023, Gloria, da Malásia, e Fanyu Hu, da China, percorrem 197 países a bordo de um BYD Atto 3. Até agora, a dupla cruzou 35 nações, enfrentando temperaturas entre -15°C e +45°C e estradas que deixam de ser pavimentadas logo após os limites urbanos.

Китайский внедорожник пересекает длинный современный мост на фоне гор
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Китайский внедорожник пересекает длинный современный мост на фоне гор

Configuração e desgaste

O veículo escolhido para a expedição é o BYD Atto 3 (conhecido na China como Yuan Plus), um crossover de tração dianteira equipado com a bateria LFP Blade de 60,48 kWh e motor de 204 cv. Para lidar com extremos térmicos, o carro conta com uma bomba de calor, componente essencial para mitigar a perda de autonomia no frio intenso ou calor excessivo. O modelo foi utilizado em sua configuração de fábrica, sem modificações estruturais ou mecânicas.

Durante a passagem por Iraque, Afeganistão e Quirguistão, não foram registrados falhas nos componentes principais do automóvel. O desgaste concentrou-se em periféricos e consumíveis: o cabo de recarga precisou ser substituído devido à alta frequência de ciclos em pontos de carga lenta, onde a potência chegava a cair para 1,8 kW. Além disso, uma das câmeras do sistema de monitoramento parou de funcionar após um acidente no Iraque.

O limite do 1%

O maior obstáculo da jornada não foi a confiabilidade mecânica, mas a infraestrutura elétrica. No Afeganistão, a instabilidade da voltagem da rede transformou a recarga em um desafio diário. Já no Canadá e nos arredores de Los Angeles, o casal chegou ao limite crítico da bateria em duas ocasiões: em uma delas, restavam apenas dois quilômetros de autonomia; na outra, o indicador marcava 1%.

Nesses cenários, a estratégia de condução muda drasticamente. Para alcançar a tomada mais próxima, a velocidade é reduzida ao mínimo possível, única forma de diminuir a carga sobre a bateria e estender a energia restante, ignorando a impaciência dos motoristas que seguem atrás.

Perspectivas de uso

A experiência demonstra que a mobilidade elétrica é viável para viagens globais, desde que haja flexibilidade total para alterar a rota conforme a disponibilidade de carregadores. Após passarem pelo Cazaquistão, o casal planeja retornar à Rússia para seguir via Polônia e Espanha em direção à África, com o objetivo de percorrer do Marrocos até a África do Sul.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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