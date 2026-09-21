Duelo entre Grand Sport e Grand Sport X: a divergência técnica escondeu falhas na pilotagem

A Chevrolet reestruturou a hierarquia do Corvette para 2027. O ponto central da atualização é o novo V8 LS6, que agora equipa toda a linha, inclusive a versão de entrada Stingray. No entanto, a maior diferença prática surge no duelo entre o Grand Sport e sua variante híbrida, o Grand Sport X: embora as especificações sugiram mudanças sutis, o comportamento dinâmico no limite revela dois carros distintos.
A General Motors optou por aumentar a cilindrada do motor, passando de 6,2 para 6,7 litros. O resultado é uma potência de 535 cv, mas o dado mais relevante é o torque de 520 lb-ft — a marca mais alta para um V8 aspirado de fábrica na história do Corvette.
Para viabilizar esses números, a taxa de compressão subiu para 13,0:1, com a instalação de um corpo de borboleta de 95 mm e a adoção de pistões e bielas forjados. O sistema de lubrificação foi revisado para suportar regimes térmicos elevados em uso prolongado. A transmissão é exclusivamente a automatizada de dupla embreagem com oito marchas.
Stingray: funciona como a porta de entrada. Com o novo LS6, o carro ganha características de muscle car devido ao alto torque. Para quem busca mais precisão, há o pacote Z51, com amortecedores magnéticos e nova calibração de suspensão. Há também a opção de escapamento central, com sonoridade mais encorpada que o sistema lateral padrão.
Grand Sport: foca na pureza da condução. A entrega de potência é progressiva e a direção é precisa, posicionando-o como a escolha para track days. Um ponto de atenção recai sobre a ergonomia: os bancos Competition Sport podem ser excessivamente macios para forças G elevadas, embora a Chevrolet agora permita a escolha de assentos mais rígidos (GT1/GT2) para o motorista e bancos diferentes para o passageiro.
Grand Sport X: a versão mais tecnológica, herdando a eletrificação do eixo dianteiro do E-Ray. A potência combinada salta para 721 cv. O custo técnico é o aumento de peso na dianteira, o que altera a distribuição de massas, mas entrega uma tração superior em curvas rápidas, permitindo velocidades de contorno impossíveis para as versões de tração traseira.
Um detalhe controverso no modelo X é o som sintético processado, ativado em aceleração máxima ou via botão de boost no volante, elemento que pode soar redundante diante do ronco real do V8.
A escolha entre as versões depende do cenário de uso. O Stingray atende ao uso diário e incursões ocasionais em pista. O Grand Sport X é a opção para quem busca um supercarro para qualquer estação — a GM afirma que ele opera bem inclusive em estradas com neve leve -, embora o preço seja significativamente superior.
|Parâmetro
|Stingray
|Grand Sport
|Grand Sport X
|Preço
|US$ 75.990
|US$ 90.990
|US$ 114.195
|Tração
|Traseira
|Traseira
|Integral (Híbrido)
|Potência
|535 cv
|535 cv
|721 cv
|0-100 km/h (est.)
|2,8s
|2,75s
|2,4s
|Peso
|1.597 kg
|1.597 kg
|1.723 kg
O equilíbrio entre custo e desempenho parece estar no Grand Sport clássico com o pacote Z52 (US$ 3.500), que adiciona pneus de verão, freios de aço e amortecedores ativos, mantendo a essência de um hot-rod sem a interferência de assistências eletrônicas complexas.
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