Duelo entre Grand Sport e Grand Sport X: a divergência técnica escondeu falhas na pilotagem

Chevrolet Corvette 2027: novo motor V8 LS6 e a divergência entre Grand Sport e Grand Sport X

A Chevrolet reestruturou a hierarquia do Corvette para 2027. O ponto central da atualização é o novo V8 LS6, que agora equipa toda a linha, inclusive a versão de entrada Stingray. No entanto, a maior diferença prática surge no duelo entre o Grand Sport e sua variante híbrida, o Grand Sport X: embora as especificações sugiram mudanças sutis, o comportamento dinâmico no limite revela dois carros distintos.

Photo: commons.wikimedia.org by Duboyong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Corvette Z06

LS6: volume como estratégia de torque

A General Motors optou por aumentar a cilindrada do motor, passando de 6,2 para 6,7 litros. O resultado é uma potência de 535 cv, mas o dado mais relevante é o torque de 520 lb-ft — a marca mais alta para um V8 aspirado de fábrica na história do Corvette.

Para viabilizar esses números, a taxa de compressão subiu para 13,0:1, com a instalação de um corpo de borboleta de 95 mm e a adoção de pistões e bielas forjados. O sistema de lubrificação foi revisado para suportar regimes térmicos elevados em uso prolongado. A transmissão é exclusivamente a automatizada de dupla embreagem com oito marchas.

Três configurações para perfis distintos

Stingray: funciona como a porta de entrada. Com o novo LS6, o carro ganha características de muscle car devido ao alto torque. Para quem busca mais precisão, há o pacote Z51, com amortecedores magnéticos e nova calibração de suspensão. Há também a opção de escapamento central, com sonoridade mais encorpada que o sistema lateral padrão.

Grand Sport: foca na pureza da condução. A entrega de potência é progressiva e a direção é precisa, posicionando-o como a escolha para track days. Um ponto de atenção recai sobre a ergonomia: os bancos Competition Sport podem ser excessivamente macios para forças G elevadas, embora a Chevrolet agora permita a escolha de assentos mais rígidos (GT1/GT2) para o motorista e bancos diferentes para o passageiro.

Grand Sport X: a versão mais tecnológica, herdando a eletrificação do eixo dianteiro do E-Ray. A potência combinada salta para 721 cv. O custo técnico é o aumento de peso na dianteira, o que altera a distribuição de massas, mas entrega uma tração superior em curvas rápidas, permitindo velocidades de contorno impossíveis para as versões de tração traseira.

Um detalhe controverso no modelo X é o som sintético processado, ativado em aceleração máxima ou via botão de boost no volante, elemento que pode soar redundante diante do ronco real do V8.

Análise e Comparativo

A escolha entre as versões depende do cenário de uso. O Stingray atende ao uso diário e incursões ocasionais em pista. O Grand Sport X é a opção para quem busca um supercarro para qualquer estação — a GM afirma que ele opera bem inclusive em estradas com neve leve -, embora o preço seja significativamente superior.

Parâmetro Stingray Grand Sport Grand Sport X Preço US$ 75.990 US$ 90.990 US$ 114.195 Tração Traseira Traseira Integral (Híbrido) Potência 535 cv 535 cv 721 cv 0-100 km/h (est.) 2,8s 2,75s 2,4s Peso 1.597 kg 1.597 kg 1.723 kg

O equilíbrio entre custo e desempenho parece estar no Grand Sport clássico com o pacote Z52 (US$ 3.500), que adiciona pneus de verão, freios de aço e amortecedores ativos, mantendo a essência de um hot-rod sem a interferência de assistências eletrônicas complexas.