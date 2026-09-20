A engenharia de freios mudou para sempre: a nova camada metálica altera o destino das montadoras

Para atender às normas Euro 7, que restringem a emissão de partículas sólidas pelos sistemas de frenagem, a Brembo desenvolveu o kit Greenance Plus. O conjunto de discos e pastilhas utiliza a tecnologia de deposição a laser (LMD — Laser Metal Deposition) para alterar a composição da superfície de fricção.
O processo LMD aplica uma camada bimetálica sem níquel diretamente sobre o disco. Essa modificação na estrutura do material altera a mecânica do desgaste: em testes de bancada seguindo o ciclo WLTP-Brake, a superfície apresentou 80% menos desgaste e uma redução de 90% no volume de poeira de freio em comparação ao ferro fundido convencional.
A tecnologia é compatível com discos sólidos e ventilados. O ponto de atenção reside na calibração: a eficácia da camada LMD depende do peso e da potência do veículo, o que exige a seleção rigorosa do par disco-pastilha para cada modelo.
A Brembo integrou a marcação Easy Check à superfície de trabalho. O sistema substitui a medição técnica por controle visual: o logotipo da marca serve como indicador de limite, e o desgaste do símbolo sinaliza a necessidade de substituição do componente.
O sistema foi projetado para veículos de passeio e veículos comerciais leves.
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