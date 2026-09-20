Volkswagen extingue SEAT até 2029 para focar no crescimento da Cupra

Volkswagen extingue a SEAT até 2029 para consolidar a Cupra

O Grupo Volkswagen decidiu remover a marca SEAT de sua estratégia de longo prazo. De acordo com documentos destinados ao conselho fiscal do grupo, a marca será liquidada até o final de 2029, interrompendo a trajetória que levaria à celebração de seus 80 anos em 2030.

Photo: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen салон

A canibalização interna como causa

O fechamento reflete a mudança na dinâmica de vendas dentro da divisão Core (VW, Skoda, SEAT/Cupra). A Cupra, que surgiu como uma linha esportiva da SEAT, superou a marca principal em tração de mercado.

Os números de 2025 evidenciam a disparidade: embora as vendas totais da Seat S. A. tenham subido 5,1%, atingindo 586.300 unidades, esse resultado foi impulsionado exclusivamente pela Cupra, que cresceu 33%. No mesmo período, as vendas da SEAT recuaram 17%.

Eficiência operacional e margens

Manter duas estruturas de marketing, redes de concessionárias e posicionamentos distintos para a mesma região tornou-se um custo redundante. A solução do grupo é unificar a distribuição e a capacidade produtiva sob a bandeira da marca em crescimento.

A Volkswagen agora projeta a Cupra como sua principal representante na Espanha, com a meta de alcançar vendas anuais entre 500 mil e 600 mil veículos. Para isso, a Cupra absorverá a infraestrutura e o legado técnico da SEAT.

Impacto para o consumidor

Não haverá lançamento de novos modelos com o logotipo da SEAT. Os proprietários atuais serão migrados gradualmente para a rede de assistência da Cupra. O grupo assegura a manutenção dos serviços de pós-venda e o cumprimento de todas as garantias vigentes.

Segundo o especialista do setor Anton Vorobev, a manobra permite que a montadora descarte o peso de uma marca obsoleta para focar em um modelo de consumo com maior valor agregado e margens de lucro mais elevadas, representados pela Cupra.